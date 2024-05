Der beste Anime 2024? Ich habe ihn jetzt schon gefunden

Was passiert eigentlich, wenn das Böse besiegt und die Heldenreise vorbei ist? Was Größen wie One Piece oder Demon Slayer auslassen, ist der Höhepunkt dieses besonderen Animes. Und noch dazu ist er so gut, dass er wahrscheinlich meine Nummer 1 im Jahr 2024 sein wird.

Ein Kommentar von Marina Hänsel

Frieren ist ein Anime, wie ich ihn noch nie gesehen habe

Die ersten Folgen vom Anime Frieren – Nach dem Ende der Reise sind Ende 2023 erschienen, wobei die erste Staffel nun komplett bei Crunchyroll oder Amazon Prime Video gesehen werden kann. Eine Weile wurde Frieren immer mal wieder auf meiner Crunchyroll-Seite oben empfohlen, aber hier erscheinen einfach so viele Animes, dass es mir oft schwer fällt, den „richtigen“ auszuwählen.

Es dauerte also, bis ich Frieren eine Chance gab. Und ich könnte kaum glücklicher darüber sein. Ohne viel darüber zu wissen, hat mich der Anime schon in der ersten Folge komplett eingesaugt – durch seine besonders sanfte Erzählung, die fast schon melancholische Stimmung und eine Reise, die eigentlich von Anfang an vorbei ist.

Schaut unbedingt in den Trailer zu Frieren – Nach dem Ende der Reise. Übrigens ist der Anime komplett synchronisiert.

Frieren – Nach dem Ende der Reise | Anime-Trailer

Feinfühlige Erzählung mit Fantasy und tollen Charakteren

Frieren – Nach dem Ende der Reise (auf Amazon Prime ansehen) erzählt die Geschichte der Elfe Frieren, die gemeinsam mit ihrer Heldengruppe gerade erst den bösen Dämonenkönig besiegt hat. Jene zehnjährige Abenteuerreise ist in ihrem jahrhundertelangen Leben aber nur wie ein Wimpernschlag gewesen – oder war es doch mehr?

Während ihre ehemaligen Gefährten altern, rast die Zeit an Frieren vorbei. Ihr Leben und Wesen sind wenig menschlich, sondern beinahe schwerelos in einer Welt, die sich stets weiterdreht. Aber irgendetwas lässt sie innehalten: Ihr gehen die Erinnerungen an jene Abenteuerreise einfach nicht aus dem Kopf.

Mit neuen Freunden, die ihre eigenen Geschichten zu erzählen haben, macht sie sich schließlich wieder auf eine Reise – dieses Mal jedoch an einen Ort, der ihr vielleicht alle unausgesprochenen Fragen beantworten kann.

Der Anime Frieren – Nach dem Ende der Reise ist eine feinfühlige Erzählung über menschliche Gefühle und ein Wesen, das so viel länger lebt als beinahe alle um es herum. Elfen werden hier ernst genommen: Nicht nur die spitzen Ohren unterscheiden sie von den Menschen, sondern ihr ganzes Wesen. Trotzdem, oder gerade deshalb, fühlen sich die Figuren im Anime unglaublich echt an. Niemand ist hier perfekt oder weiß, wie genau man denn nun „fühlen“ soll. Sterben passiert hier einfach, weil es der Lauf der Zeit ist. Und doch scheint es irgendwie nie zu spät zu sein.

Mit einem faszinierend anderen Blick auf die typische Fantasy-Heldenreise ist Frieren – Nach dem Ende der Reise einfach einzigartig. Was mich aber besonders begeistert, ist das sanfte, kuschelige Gefühl, wenn ich mir eine Folge anschaue: Irgendwie traurig, irgendwie schön und irgendwie total menschlich.

Das finden übrigens auch andere Zuschauer und nicht nur ich: Auf IMDb kann Frieren – Nach dem Ende der Reise eine Wertung von 8,9/10 Punkten einstreichen, was ganz schön beeindruckend ist. Falls ihr gerade einen ruhigen, etwas tiefergehenden Anime sucht, gebt Frieren auf alle Fälle eine Chance. Ich denke, ihr werdet nicht enttäuscht sein.