Habt ihr schon mitbekommen, dass das Finale von Attack on Titan auf Crunchyroll gestartet ist? Wir erklären euch, wo ihr die Folgen sehen könnt – und wann sie erscheinen. Denn sie kommen nicht alle auf einmal.

Attack on Titan Facts

Dass sich der berühmte Anime Attack on Titan dem Ende nähert, wissen Fans schon eine Weile. Im Zuge des bevorstehenden Finales teilt sich die vierte und letzte Staffel in mehrere Abschnitte auf: Die Folgen 60 bis 87 könnt ihr bereits auf Crunchyroll sehen, während das Finale selbst in zwei einstündigen Specials ausgestrahlt wird. Die ganze Aufteilerei erhält damit ihren Höhepunkt und hilft Fans nicht wirklich dabei, den Überblick zu behalten.

Schaut in den Trailer zur ersten Special-Episode von Attack on Titan:

Attack on Titan: The Final Chapters – Special 1

Aber wie auch immer: Das erste einstündige Special ist vor Kurzem auf Crunchyroll erschienen (hier geht's zur Episode auf Crunchyroll), wenn auch überraschend sang- und klanglos. Die Special-Episode heißt im Deutschen „Erdrumoren“ und ist – wie bereits erwähnt – der erste Teil des Finales. Mit dem zweiten Special, das im Herbst 2023 erscheinen soll, wird das Finale vervollständigt.

Crunchyroll beschreibt den Inhalt der Episode „Erdrumoren“ wie folgt:

„Eren hat den Urtitanen in seinen Besitz gebracht und das Erdrumoren ausgelöst. Zahllose Titanen bewegen sich über die Erde und trampeln alles nieder, weder Meer noch Berge noch die Flotte der alliierten Großmächte können sie aufhalten. Die verbliebenen Mitglieder des Aufklärungstrupps und die Krieger von Marley haben sich verbündet und versuchen, die letzte Hoffnung, die der Menschheit noch bleibt, startbereit zu machen: Ein Flugboot, mit dem sie einen Angriff auf den Urtitanen aus der Luft starten könnten. Und Armin und Mikasa haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, Eren doch noch zu überzeugen, zu ihnen zurückzukommen …“ (Quelle: Crunchyroll)

Bis jetzt ist die erste Special-Folge von Attack on Titan nur als OmU (Original mit Untertiteln) auf Crunchyroll verfügbar.

Attack on Titan wird voraussichtlich im Herbst 2023 sein endgültiges Finale in Form der zweiten Special-Episode erreichen. Ob es eine Fortsetzung der Serie geben wird, ist noch nicht bekannt.