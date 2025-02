„XO, Kitty“ Staffel 3: Wann geht es mit der Serie weiter?

Ihr habt die zweite Staffel von „XO, Kitty“ bereits zu Ende geschaut? Keine Sorge, Nachschub des Netflix-Hits ist in Sicht. Wir verraten, was dazu bekannt ist.

Das Highschool-Drama geht weiter

In „XO, Kitty“ geht es um die jugendliche Schülerin Kitty Song Covey und ihr Liebesleben. Wer die Protagonistin gern bei ihren Auf und Abs an der KISS-Schule begleitet, durfte sich Mitte Januar 2025 auf Netflix über neue Folgen freuen. Habt ihr Staffel 2 von „XO, Kitty“ schon geschaut, stellt sich schnell die Frage, wann Staffel 3 startet.

Wann geht „XO, Kitty“ auf Netflix weiter?

Am Valentinstag 2025 durften sich die „XO, Kitty“-Fans beim Scrollen durch Instagram freuen: Schauspielerin Anna Cathcart, die Kitty verkörpert, verkündete in einem Video auf dem offiziellen Netflix-Account eine eindeutige Botschaft: „Roses are red, violets are blue, there’s a third season of XO, Kitty in store for you.“ Was auf Deutsch so viel heißt wie „Rosen sind rot, Veilchen sind blau, euch erwartet eine dritte Staffel von XO, Kitty.“

Wann genau ihr Staffel 3 auf Netflix schauen könnt, ist allerdings noch nicht klar. Anna Cathcart hält im Video das Skript zur ersten Folge der neuen Staffel in den Händen – die Dreharbeiten könnten also demnächst starten. Rechnet man damit, dass es von der Produktion bis zur Veröffentlichung einer Staffel etwa ein Jahr dauert, könnte „XO, Kitty“ schätzungsweise im Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden.

Was euch in Staffel 3 von „XO, Kitty“ erwarten könnte

+++Achtung! Es folgen Spoiler zu „XO, Kitty“!+++

Staffel 2 des Netflix-Hits endet emotional. Min Ho gesteht sich ein, dass er Gefühle für Kitty hat. Auch Kitty empfindet etwas für ihn, hält aber noch etwas hinterm Berg damit. Als Min Ho erklärt, dass er mit seiner Familie auf Tournee geht, bittet er Kitty darum, ihn zu begleiten, und sie sagt zu.

Die dritte Staffel könnte also Kitty und Min Ho im Fokus haben. Momentan können wir nur spekulieren, was passiert, aber vermutlich finden beide endlich richtig zueinander. Oder sucht Kitty vielleicht ihr Glück doch noch ganz woanders? Eventuell macht sie in der dritten Staffel bereits ihren Schulabschluss und geht aufs College – damit würde ein völlig neues Kapitel beginnen.

