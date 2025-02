Disney bringt düstere Kult-Serie nach 22 Jahren zurück – Fans sind gespalten

Die Kult-Serie Buffy – Im Bann der Dämonen erhält ein Reboot. Disney holt dafür sogar Hauptdarstellerin Sarah Michelle Gellar zurück. Außerdem steht bereits fest, wer bei der Neuauflage Regie führen wird. Die Fans sind sich allerdings uneinig, was sie von diesem Comeback halten sollen.

Disney bringt Vampirjägerin Buffy zurück

Eine Kult-Serie nach der anderen kommt zurück. Nach Malcom mittendrin und Scrubs – Die Anfänger ist es nun offiziell: Vampirjägerin Buffy Summers wird ebenfalls zurückkehren. Wie Deadline berichtet, befindet sich bei Disney ein Reboot von Buffy – Im Bann der Dämonen (OT: Buffy the Vampire Slayer) in Arbeit.

Es gibt sogar schon handfeste Details zur neuen Serie. So wird Sarah Michelle Gellar, die in sieben Staffeln Buffy Summers verkörpert hat, mit von der Partie sein – aktuell sieht man die Schauspielerin in der Prequel-Serie Dexter: Original Sin.

Und auch die Regie steht schon fest. So wird Chloé Zhao die erste Folge des Reboots inszenieren. Zhaos Name ist es auch, der einige Fans verstimmt. Immerhin ist die Regisseurin für den Marvel-Flop The Eternals verantwortlich gewesen. Manch ein User auf X (ehemals Twitter) hält sie daher für ungeeignet.

Das Original könnt ihr zum Beispiel auf Disney+ im Abo schauen:

Das sagen die Fans zum Buffy-Comeback

Generell sind sich die Fans uneinig, was sie von dem Reboot halten sollen. Während manche sich über ein Comeback von Buffy freuen, kritisieren andere den Reboot- und Fortsetzungswahn, der Hollywood fest im Griff hat (Quelle: DiscussingFilm auf X).

Buffy-Schöpfer Joss Whedon (Marvel’s The Avengers) hat mit der neuen Serie übrigens nichts zu tun – der Regisseur hat sich aus Hollywood nach schweren Vorwürfen zurückgezogen (Quelle: Vulture). Generell ist offiziell noch nicht bekannt in welche Richtung, dass Buffy-Reboot gehen wird. Schließlich gibt es mehrere Comics, die als achte Staffel gezählt werden. Ob diese inhaltlich aufgegriffen werden, bleibt abzuwarten.

Interessant wird auch zu sehen sein, ob neben Sarah Michelle Gellar auch noch andere Schauspieler aus der Original-Serie zurückkommen werden. Die Fans wünschen sich zum Beispiel ein Comeback von David Boreanaz als Angel und James Marsters als Spike.

