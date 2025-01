3 Monate für 1 Euro: Netflix-Rivale bietet Mega-Deal für Filmfans

Streaming-Service Mubi bietet Filmfans gerade einen echten Schnapper an: 3 Monate Filme schauen und das für nur einen einzigen Euro. Da können Netflix, Amazon und Disney nicht mithalten. Wir verraten euch, welche Filme ihr bei Mubi unbedingt gesehen habt müsst.

Dieser Deal lässt Netflix und Co. alt aussehen

Im Kampf um Abonnenten hat Streaming-Anbieter Mubi einen echten Knaller rausgehauen. Pünktlich zum Start vom Drama Queer bietet Mubi leidenschaftlichen Filmfans einen echten Mega-Deal an: 3 Monate Filme schauen für nur einen Euro. Das Angebot gilt aber nur für kurze Zeit. Ihr solltet euch also bei Interesse möglichst schnell entscheiden. Regulär kostet Mubi 13,99 Euro pro Monat. Ihr spart also effektiv 40,97 Euro.

Aber eine Sache müsst ihr wissen: Mubi ist kein gewöhnlicher Streaming-Anbieter. Das Unternehmen hat sich auf Klassiker und Kunstfilme spezialisiert. Hochglanz-Blockbuster oder Mainstream-Filme werdet ihr auf der Plattform so gut wie gar nicht finden. Dafür bietet Mubi einige der besten Filme aller Zeiten an und ist somit perfekt geeignet für Filmliebhaber und echte Cineasten oder alle, die noch viel tiefer in die bunte Welt des Kinos eintauchen wollen.

Das Mubi-Programm ist bunt und vielfältig

Wir haben den Katalog von Mubi für euch durchforstet und das sind unsere persönlichen Empfehlungen. Das ist natürlich nur ein Bruchteil der Auswahl. Das ganze Programm findet ihr direkt auf der Webseite von Mubi.

Das sind unsere Film-Tipps für ein Abo bei Mubi:

Mubi ist übrigens auch als Amazon-Channel verfügbar. So könnt ihr die Plattform auch über euren Fernseher abrufen. Alternativ gibt es auch eine Mubi-App in den jeweiligen Stores für TV, Smartphone oder Tablet.