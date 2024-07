Wann kommt „Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt“ Staffel 4?

„Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt“ gehört zu einem der beliebtesten Animes aus dem Isekai-Genre. Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass sich viele Fans fragen, ob es eine vierte Season der Serie geben wird. Im Folgenden beantworten wir es euch.

Staffel 4 ist bisher noch nicht bestätigt

Die dritte Staffel von „Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt“ läuft derzeit auf Crunchyroll, wo ihr die Serie im Original mit Untertitel oder mit deutscher Synchronisation anschauen könnt. Obwohl die dritte Staffel zurzeit ausgestrahlt wird, fragen sich jetzt schon viele Fans, ob es eine vierte Staffel geben wird.

Bisher gibt es noch keine offizielle Bestätigung, dass „Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt“ Staffel 4 produziert wird. Auch das Produktionsstudio Eight Bit hat sich bisher noch nicht geäußert. Da die dritte Season derzeit noch ausgestrahlt wird, sind die fehlenden Informationen aber nicht verwunderlich.

Vor allem, weil zwischen den Staffeln immer mehrere Jahre Wartezeit lagen. Sobald es aber neue Informationen zu einer möglichen vierten Season gibt, aktualisieren wir den Artikel. Falls ihr die dritte Staffel von „Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt“ noch nicht angefangen habt zu schauen, könnt ihr euch mit dem folgenden Trailer darauf freuen:

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt: Staffel 3 Trailer

Chancen auf Staffel 4 stehen jedoch gut

„Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt“ ist so populär und beliebt, dass eine vierte Staffel ziemlich wahrscheinlich ist. Das ist derzeit jedoch reine Spekulation. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Light Novel von Fuse, bei dem Mitz Vah für die Illustrationen verantwortlich.

Neben dem Light Novel gibt es aber den gleichnamigen Manga, der in Deutschland bei Altraverse erhältlich ist. Falls ihr vom Universum des Animes nicht genug bekommt, könnt ihr euch den Spin-Off „Die Schleim-Tagebücher“ anschauen, der ebenfalls auf Crunchyroll zur Verfügung steht.