Diese Folge zeigt, wieso „Cowboy Bebop“ einer der besten Anime überhaupt ist

Wer ein Fan von Anime-Serien und -Filmen ist, kennt wahrscheinlich „Cowboy Bebop“. Eine bestimmte Folge ragt heraus und beweist, was die Serie so besonders macht.

Darum geht es in „Cowboy Bebop“

Die Anime-Serie „Cowboy Bebop“ aus den 90ern ist ein Meisterwerk, welches sich durch Tiefgang, Action, Science-Fiction-Elemente und Abenteuerreichtum auszeichnet. Sie folgt einer bunten Gruppe interstellarer Kopfgeldjäger bei ihren Abenteuern.

Die Hauptfiguren sind der ehemalige Verbrecher Spike Spiegel, der ehemalige Polizist Jet Black, die Hackerin Faye Valentine und der Hund Ein. Die Serie behandelt Themen wie Einsamkeit, Freundschaft und vor allem die Suche nach Identität. Netflix zeigt euch die Serie im Stream.

Ein Serienaufbau der besonderen Art

Der Aufbau der Serie ist interessant, denn fast jede Folge hat ihren eigenen, in sich abgeschlossenen Plot, während die Hintergrundgeschichten der Charaktere immer mehr beleuchtet werden und das Publikum sich zunehmend seine eigenen Schlüsse über die Figuren ziehen kann.

Wir haben Empfehlungen für euer nächstes Anime-Abenteuer.

Die beste Folge von „Cowboy Bebop“: „The Real Folk Blues Part 2“

+++ Achtung! Es folgen Spoiler zur Folge „The Real Folk Blues Part 2“! +++

In der finalen Episode von „Cowboy Bebop“ werden viele Fragen aufgeklärt. Spike begibt sich in die Konfrontation mit dem alten Feind Vicious und kommt hinter die geheimen Machenschaften des Red Dragon Crime Syndicate. Von Rachegelüsten angetrieben, nimmt Spike sogar das Risiko in Kauf, bei der Gegenüberstellung zu sterben.

Gleichzeitig wird die Vergangenheitsbewältigung der Charaktere, ihre emotionalen Laster sowie die Suche nach dem Selbst thematisiert. Loyalität und das Streben nach Freiheit und Zufriedenheit werden beleuchtet und alle Handlungsstränge gekonnt beendet. Das macht die Episode so berührend und beliebt.

Die emotionale Tiefe und ihr Reichtum an Action und Spannung machen die Folge zu einem besonderen Serienfinale, welches berührt und Licht ins Dunkel bringt. Gleichzeitig bleibt die Episode aber spannend. Das Ende bleibt offen und lässt die Zuschauer mit einer nachdenklichen Stimmung zurück, die von einer herausragenden Soundtrack-Wahl untermalt wird.

Kein Wunder, dass „The Real Folk Blues Part 2“ eine sehr gute IMDb-Bewertung von 9,5 Sternen seitens der Fans erhält.

