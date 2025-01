„Until Dawn“-Film: Trailer, Besetzung, Handlung und Release

Durch die CES ist bekannt, dass das PlayStation-Spiel Until Dawn eine Filmadaption erhält. Viele Fans haben an die Verfilmung hohe Erwartungen, stellen sich aber auch einige Fragen. Im Folgenden erfahrt ihr alles, was ihr zum „Until Dawn“-Film wissen müsst.

Trailer und Release vom „Until Dawn“-Film

Der Film Until Dawn soll am 25. April 2025 in den Kinos erscheinen. Bisher gibt es noch jedoch noch keinen Trailer, dafür aber einen ersten Teaser, der kurzes Behind-the-Scenes-Material und erste Bilder des Films zeigt.



Sobald es den ersten Trailer gibt, aktualisieren wir den Artikel. Aber bis dahin könnt ihr euch hier den Teaser anschauen, um einen ersten Eindruck zu bekommen:

„Until Dawn“-Film: Teaser

Eine neue Besetzung für den „Until Dawn“-Film

Für den „Until Dawn“-Film fungiert David F. Sandberg als Regisseur, der hiermit zu seinen Wurzeln zurückkehrt, da er bereits auf einige Erfolge im Horror-Genre zurückblicken kann. Unter anderem führte er bei den Filmen „Annabelle 2“ und „Lights Out“ Regie. Gary Dauberman (unter anderem „Es“ aus dem Jahre 2017 und „Annabelle 3“) dient als Drehbuchautor und Produzent.

Im Videospiel Until Dawn wirkten damals Hollywood-Talente wie Rami Malek mit, allerdings übernimmt niemand der damaligen Besetzung im „Until Dawn“-Film eine Rolle.



Der Cast, mit der Ausnahme von Peter Stormare, der abermals Dr. Hill spielt, besteht aus gänzlich neuen Schauspielern. Die Besetzung für den „Until Dawn“-Film sieht wie folgt aus:

Odessa A’zion (unter anderem „Good Girl Jane“ und „Hellraiser – Das Schloss zur Hölle)

Maia Mitchell (unter anderem „The Fosters“ und „The Last Summer”)

Michael Cimino (unter anderem „Annabelle 3“)

Ella Rubin (unter anderem „Anora“ und „The Idea of You”)

Yoo Ji-young (unter anderem „Freaky Tales“ und „Smoking Tigers“)

Belmont Cameli (unter anderem „Along for the Ride”)

Willem van der Vegt (unter anderem „Flight or Fight“)

Welche Handlung hat der „Until Dawn“-Film?

Natürlich verraten wir euch nicht zu viel, aber es steht fest, dass der „Until Dawn“-Film die Handlung des Spiels ignoriert. Die Geschichte des Films lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:



Ein Jahr nachdem ihre Schwester Melanie auf mysteriöse Weise verschwunden ist, begeben sich Clover und ihre Freunde auf der Suche nach Antworten in das abgelegene Tal, in dem sie verschwunden ist. Als die Gruppe dort ein verlassenes Besucherzentrum erkunden, werden sie von einem maskierten Mörder verfolgt und einer nach dem anderen ermordet. Nur um daraufhin am Anfang desselben Abends wieder aufzuwachen. Im Tal gefangen, sind sie gezwungen, den Albtraum immer wieder aufs Neue zu durchleben. Die mörderische Bedrohung ist jedoch in jedem Zyklus anders als im vorherigen. Die Freundesgruppe erkennt bald, dass die Zahl der Toten begrenzt ist und der einzige Ausweg darin besteht, bis zum Morgengrauen zu überleben.