MCU-Comeback? Marvel-Star kommt nur unter einer Bedingung zurück

Marvel-Star Dave Bautista hat in einem Interview seine Rückkehr ins MCU nahezu ausgeschlossen – es sei denn, ein bestimmter Regisseur ruft ihn an. Doch daraus wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich nichts.

Wird es ein Wiedersehen mit Drax geben?

Der Schauspieler und Wrestler Dave Bautista hat sich in seiner Rolle als Drax der Zerstörer mit seiner stumpfen, aber liebenswürdigen Art zu einem echten Fanliebling entwickelt. Mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 (auf Disney+ ansehen) aus dem Jahr 2023 hat sich der Darsteller allerdings von der Rolle verabschiedet.

In einem Interview sprach Bautista mit Comicbook nun aber über eine mögliche Rückkehr von Drax ins Marvel Cinematic Universe (Quelle: ComicBook). Für ihn ist ein Comeback derzeit so gut wie ausgeschlossen. Es sei denn, Regisseur und Autor James Gunn würde bei einem neuen Marvel-Film die Regie übernehmen und ihn persönlich darum bitten.

Das ist allerdings unwahrscheinlich, da Gunn seit einiger Zeit die kreative Leitung der neuen DC-Filme innehat und auch für den neuen Superman-Film verantwortlich ist, der im Juli erscheinen wird. Bautista sagt dazu:

Wenn James mich anrufen würde, was natürlich nicht passieren wird. Es geht ihm gut, er hat einen anderen Weg eingeschlagen. (Quelle: ComicBook

Da Gunn also die nächsten Jahre buchstäblich für die Konkurrenz arbeitet, ist somit auch eine Rückkehr von Bautista ins MCU nahezu ausgeschlossen.

Zwei Legenden feiern bald MCU-Comeback

Trotzdem können sich Marvel-Fans in den kommenden Jahren auf gleich zwei große Comebacks freuen. So wird in dem kommenden Blockbuster Avengers: Doomsday nicht nur Robert Downey Jr. als Bösewicht Doctor Doom zurückkehren, sondern auch Chris Evans.

Welche Rolle Evans spielen wird, ist derzeit noch ein Geheimnis. Gerüchte besagen aber, dass er Nomad verkörpern wird, eine alternative Superhelden-Identität von Steve Rogers nach seiner Zeit als Captain America (Quelle: ScreenTime auf X). Gewissheit wird es erst 2026 geben, wenn der Marvel-Film in den Kinos erscheint.

