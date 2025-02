„Agatha All Along“ Staffel 2: Wie steht es um die Marvel-Serie?

Die Hexentruppe aus „Agatha All Along“ ließ Fans des MCU jubeln. Aber ist dies Grund genug, neue Folgen für „Agatha All Along“ Staffel 2 zu produzieren?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Eine gelungene Disney-Produktion

Wenn es um die Weiterentwicklung beliebter Universen geht, gerät Disney oft an seine Grenzen. Die Serien-Fortsetzungen „The Acolyte“ aus dem „Star Wars“-Kosmos oder „Secret Invasion“ aus der Marvel-Galaxie haben nur wenig Anklang bei Fans und Kritikern gefunden. Dass der stetige Ausbau eines Franchise seine Tücken und Herausforderungen besitzt, ist seit geraumer Zeit unübersehbar.

Anzeige

Umso schöner ist es, wenn eine Produktion wie „Agatha All Along“ wieder für einhellige Zustimmung sorgt. Nachdem die Serie im September 2024 auf Disney+ zum Stream bereitgestanden hatte, wuchs schnell die Hoffnung, dass „Agatha All Along“ Staffel 2 in Produktion geht. Wie steht es wirklich um weitere Folgen?

„Agatha All Along“ im Stream Streaming-Start: 19.09.2024

Genre: Abenteuer, Action, Fantasy, Science Fiction

1 Staffel

„Agatha All Along“ Staffel 2: Keine Magie für eine weitere Staffel übrig

Vorbei der Zauber! Obwohl die Rezensionen für die Serie – unter anderem auf Rotten Tomatoes – beachtlich gut sind, wurde der Serie der Stecker gezogen. Die ursprüngliche Idee, die neun Episoden als Mini-Serie wirken zu lassen, wurde letztlich beibehalten und lässt eine mögliche Folgestaffel in weite Ferne rücken.

Anzeige

Was einerseits nach einer traurigen Nachricht klingt, konserviert den Zauber der Produktion jedoch für die Ewigkeit. Die Befürchtung, mit „Agatha All Along“ Staffel 2 könnte die Serie in die Belanglosigkeit abrutschen, kann somit vom Tisch gewischt werden.



Anzeige

„Agatha All Along“: Überraschung beim Cast

Wie Schauspielerin Patti LuPone, die in der Serie die Rolle von Lilia übernahm, in einem Interview mit Andy Cohen berichtete, hat Showrunnerin Jac Schaffer („WandaVision“) kein Interesse an einer Fortsetzung. Für Cast und Crew kam die Aussage überraschend, denn die Lust auf weitere magische Momente war groß. Hört selbst über das Video ins Interview rein:

Eine klare Haltung von Schaffer, die jedoch keineswegs mit Desinteresse an den Figuren verwechselt werden sollte. Vielmehr ist ihrer Meinung nach aktuell die Entwicklung der Figuren abgeschlossen und benötigt keine unnötige Verlängerung, was angesichts des Erfolgs und der finanziellen Einnahmen der Serie jedoch einen eher ungewöhnlichen Weg darstellt.

Gänzlich verabschieden müssen sich Fans von Agatha aber vermutlich nicht: Im weitverzweigten Marvel-Universum sieht man sich mindestens zweimal!

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.