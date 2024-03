Disney+: Praktische Änderung lässt Marvel-Fans aufatmen

Das Marvel Cinematic Universe ist riesig und kompliziert. Doch Disney+ bringt uns nun eine neue Funktion, die uns einiges erleichtert.

Das Marvel Cinematic Universe (MCU) ist alles andere als überschaubar. Insgesamt 33 MCU-Filme und 21 MCU-Serien gibt es, die alle relevant und miteinander verknüpft sind. Da sind nicht nur Klassiker wie „Iron Man“ oder „Captain America: The First Avenger“ dabei, sondern auch Serien-Titel wie „WandaVision“ oder „She-Hulk: Die Anwältin“. Außerdem gibt es zusätzlich noch weitere Titel, die aber weniger mit dem MCU verknüpft sind und mehr für sich stehen. Darunter zählen beispielsweise „Werewolf by Night“ oder „What If...?“.

Gerade „What If...?“ erfreute sich einer großen Beliebtheit bei Marvel-Fans. Hier wurden nämlich die verschiedenen Ausgangsmöglichkeiten der bisherigen Ereignisse innerhalb des MCU beleuchtet. Eine Folge hieß zum Beispiel „What if... Ultron won?“ und beschäftigte sich mit der Frage, was passiert wäre, wenn Ultron im Film „Avengers: Age of Ultron“ gewonnen hätte. Bei all diesen vielen Filmen und Serien mit unterschiedlichen Zeitsträngen verliert man schnell mal den Überblick. Umso besser, dass Disney+ jetzt eine Funktion veröffentlichte, die den Marvel-Fans eine bessere Übersicht ermöglicht.

Disney+ und Marvel: Diese drei neuen Zeitlinien gibt es

Erst einmal klingt die Nachricht von Disney+, dass sie vier neue Zeitlinien für das MCU eingeführt haben, noch komplizierter. Doch dem ist tatsächlich nicht so und Disney+ beschert uns das genaue Gegenteil. Es handelt sich dabei um eine Funktion, die es alten Marvel-Hasen, aber vor allem auch Einsteigern in das Franchise, das Schauen um einiges leichter macht. Disney+ unterteilt die Filme und Phasen in folgenden Aufbau:

MCU Infinity Saga : komprimiert die Phase 1, Phase 2 und Phase 3 zusammen; 23 Filme, sechs Serien und einige „One Shot“-Kurzgeschichten

: komprimiert die Phase 1, Phase 2 und Phase 3 zusammen; 23 Filme, sechs Serien und einige „One Shot“-Kurzgeschichten MCU Multiverse Saga : komprimiert Phase 4 und Phase 5 und wird zukünftig auch noch die aktuelle Phase 6 beinhalten; insgesamt 22 Filme, 23 Serien und einige „One Shot“-Kurzgeschichten

: komprimiert Phase 4 und Phase 5 und wird zukünftig auch noch die aktuelle Phase 6 beinhalten; insgesamt 22 Filme, 23 Serien und einige „One Shot“-Kurzgeschichten MCU Movie Timeline : alle 33 Filme des MCU in der Reihenfolge der Erscheinung (startet also mit „Iron Man“ aus dem Jahr 2008 und endet mit „The Marvels“ aus dem Jahr 2023)

: alle 33 Filme des MCU in der Reihenfolge der Erscheinung (startet also mit „Iron Man“ aus dem Jahr 2008 und endet mit „The Marvels“ aus dem Jahr 2023) MCU Complete Timeline: eine komplette Zusammenfassung aller Filme und Serien, die jemals von Marvel erschienen sind, darunter auch Titel wie „Jessica Jones“ oder „Daredevil“

Neue Disney+-Funktion auch für Deutschland?

Mittlerweile sind auch die Funktionen in Deutschland angekommen. Die drei Zeitlinien „MCU Multiverse Saga“, „MCU Infinity Saga“ und „MCU in chronologischer Reihenfolge“ sind drei große Strukturen abgedeckt. So können Fans des MCU dieses nochmals auf eine neue Art und Weise erleben und neue Fans des Franchise haben so einen erleichternden Einstieg. Einzig und allein die „MCU Complete Timeline“ lässt in Deutschland noch auf sich warten. Wann diese hinzugefügt wird, ist noch nicht klar.

