Grausame True-Crime-Serie erobert Netflix im Sturm

Die Dokumentation über den Mord an Gabby Petito hat es kurz nach dem Start auf den Spitzenplatz bei Netflix geschafft. Der Tod der jungen Frau hat 2021 auch über die Grenzen der USA hinweg für viel Aufmerksamkeit gesorgt. In American Murder: Gabby Petito arbeitet Netflix den Fall neu auf.

Tragischer Mordfall wird zum Netflix-Hit

Die Doku-Reihe American Murder ist auf Netflix extrem beliebt. Der neueste Fall, der Mord an Gabby Petito, hat es kurz nach dem Release am 17. Februar auf den ersten Platz der Netflix-Charts geschafft – damit verdrängt die True-Crime-Serie andere beliebte Netflix-Produktionen wie Cassandra oder The Night Agent.

In American Murder: Gabby Petito erfahren die Zuschauer hautnah, was der jungen Frau 2021 zugestoßen ist. Ihr Fall ist besonders gut dokumentiert, da Petito als YouTuberin ihr tägliches Leben gefilmt hat. Netflix zeigt in der dreiteiligen Doku ihre Anfänge, lässt Familienangehörige zu Wort kommen und hält auch ihre letzten Tage fest (Quelle: Tudum).

Der Mord an Petito wurde in den USA zu einem Medienspektakel, das auch über die Ländergrenzen hinaus großes Interesse nach sich zog. Zahlreiche Privatpersonen setzten sich infolgedessen mit dem Fall auseinander. So gibt es auf YouTube und TikTok diverse Videos und Podcasts, die Petito gewidmet sind und nicht selten Millionen Aufrufe erreichen (Quelle: Tagesspiegel).

Unter dem Titel The Gabby Petito Story erschien 2022 sogar ein Fernsehfilm.

True Crime: Wenn Morde zu Content werden

Netflix hat sich neben YouTube und TikTok zu einer wahren Hochburg für True-Crime-Inhalte entwickelt. Serien wie I am a Killer, Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer oder auch Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menedez erreichen nicht nur ein großes Publikum, sondern räumen auch Preise ab (Quelle: The Daily Californian).

Zum Leidwesen der Angehörigen der Mordopfer, die durch den medialen Hype oft gezwungen werden, sich wieder mit den grausamen Taten auseinanderzusetzen.

