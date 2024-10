„Oshi no Ko“ Season 3: Wann kommt Staffel 3?

Nach dem Staffelfinale von „Oshi no Ko - Mein Star“ Season 2 stellen sich natürlich viele Fans die Frage, ob und wann Staffel 3 erscheinen wird. Im Folgenden beantworten wir es euch.

„Oshi no Ko - Mein Star“ Season 3 ist offiziell bestätigt

Die Nachricht freut sicherlich alle Anime-Fans: „Oshi no Ko - Mein Star“ Staffel 3 ist offiziell bestätigt. Nach dem Staffelfinale steht nun also fest, dass die Geschichte rund um Aqua und Ruby Hoshino weitergeht. Allerdings gibt es derzeit noch keinen konkreten Starttermin. Sobald es hierzu neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel.



Die ersten beiden Staffeln, die zusammengenommen 24 Episoden umfassen, könnt ihr als Teil des Aniverse-Abos auf Amazon Prime Video schauen. Die erste Season steht euch auf Deutsch und im Original mit Untertitel zur Verfügung. Die zweite Staffel im Original mit Untertitel.



Zur Feier der Ankündigung gibt es zudem einen neuen Trailer, der Lust auf die dritte Staffel machen soll:

„Oshi no Ko - Mein Star“ Season 3: Teaser

Weitere Details sind noch offen

„Oshi no Ko - Mein Star“ Staffel 2 entstand im Studio Dōga Kōbō. Regie führte Daisuke Hiramaki (unter anderem Selection und Asteroid in Love Project). Für die Musik war Takurou Iga verantwortlich und Kanna Hirayama (unter anderem Rent-a-Girlfriend und Protocol: Rain) übernahm das Character-Design der Show. Ob sie ebenfalls in der dritten Staffel mitwirken werden, ist derzeit noch nicht bekannt.



„Oshi no Ko - Mein Star“ Staffel 3 soll jedoch abermals im Studio Dōga Kōbō produziert werden. Zusätzlich steht fest, dass in der Originalfassung Mamoru Miyano die Rolle von Hikaru Kamiki und Hina Kino die Rolle von Tsukuyomi übernehmen.



„Oshi no Ko - Mein Star“ adaptiert die Manga-Reihe von Aka Akasaka (unter anderem Kaguya-sama: Love Is War) und Mengo Yokoyari. Die Story von „Oshi no Ko - Mein Star“ spielt übrigens im selben Universum wie Kaguya-sama: Love Is War, allerdings einige Jahre nach dem Ende von Kaguya-sama.



Neben dem oben gezeigten Trailer gibt es noch ein neues Visual, das alte und neue Charaktere der Serie zeigt:

Das erste Visual zur dritten Staffel von „Oshi no Ko - Mein Star“. (© Studio Dōga Kōbō)