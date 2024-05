„Classroom of the Elite“ Staffel 4: Wann erscheint Season 4?

In „Classroom of the Elite“ ist eigentlich kein einziger Oberschüler normal, darum kommt es auch zu so vielen Intrigen innerhalb der Schulgemeinschaft. Nach dem Staffelfinale von Season 3 fragen sich viele Fans, wann und ob eine vierte Staffel erscheint. Im Folgenden beantworten wir es euch.

Es gibt noch keine konkreten Infos

Vor sieben Jahren startete die erste Staffel von „Classroom of the Elite“ und nach insgesamt 38 Episoden ist nun die dritte Staffel vorbei. Hiermit hat der Anime das erste Jahr des Light Novels von Shōgo Kinugasa, auf dem die Serie basiert, ausgestrahlt und abgeschlossen. Ob es zur „Classroom of the Elite“ Staffel 4 kommt, ist derzeit noch ungewiss.

Derzeit gibt es noch keine offiziellen Informationen, sei es vom Produktionsstudio Lerche oder anderen Beteiligten, ob die Serie eine vierte Staffel erhält. Die ersten drei Staffeln stehen euch allerdings weiterhin auf Deutsch oder im Original mit Untertitel auf Crunchyroll zur Verfügung.

Der folgende Trailer gibt euch einen Eindruck zur dritten Season von „Classroom of the Elite“. Ihr solltet ihr allerdings nur anschauen, wenn ihr die ersten beiden Staffeln bereits geschaut habt, da er Spoiler beinhalten könnte:

Classroom of the Elite - Season 3 Trailer

Wenn es zur vierten Staffel kommen sollte, müsst ihr euch jedoch gedulden und auf eine lange Wartezeit einstellen. Zwischen der ersten und zweiten Staffel lagen nämlich fünf Jahre und zwischen der zweiten und dritten Season zwei Jahre. Wenn ihr die vorherigen Produktionszeiten betrachtet, könnte eine Wartezeit von zwei bis vier Jahren durchaus realistisch sein. Vor 2026 solltet ihr also nicht mit „Classroom of the Elite“ Staffel 4 rechnen, wobei das natürlich nur reine Spekulation ist.

Genügend Material ist aber vorhanden

Da das Light Novel sich im zweiten Jahr befindet, gibt es aber genügend Material, das im Anime umgesetzt werden könnte. Kiyotaka, Suzune und alle weiteren Schüler kommen in der Serie nun ins zweite Oberstufenjahr. Somit ist die Basis eigentlich geschaffen, um den Anime fortzusetzen. Sobald es neue Informationen zur „Classroom of the Elite“ Staffel 4 gibt, aktualisieren wir den Artikel.

