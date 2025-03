„Ted Lasso“ Staffel 4: Neubesetzung im Cast und Start

Es gibt Grund zum Jubeln, denn der AFC Richmond kehrt zurück. „Ted Lasso“ Staffel 4 ist beschlossene Sache – doch die neue Season könnte mit einer Neubesetzung kommen. Alle Infos zur vierten Staffel findet ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

„Ted Lasso“ Staffel 4 ist bestätigt

Mit dem Finale der dritten Staffel hieß es eigentlich, dass „Ted Lasso“ sein endgültiges Ende gefunden hat. Die letzten Handlungsstränge wurden gezogen und mit einem feinen Knoten versehen. Ein guter Abschluss also für die renommierte Fußballserie. Dass „Ted Lasso“ Staffel 4 wirklich zurückkommt, hat Apple TV+ inzwischen offiziell bestätigt.

Anzeige

Ted Lasso „BELIEVE“ Schild aus Metall Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 21.03.2025 15:10 Uhr

Kommt die neue Staffel „Ted Lasso“ noch 2025?

Da die Serie das grüne Licht für eine vierte Staffel erhalten hat, könnte ihr Start nicht allzu weit entfernt sein. Mit der vierten Season solltet ihr jedoch 2025 nicht mehr rechnen. Die Gespräche mit den Darstellern sind noch nicht vollständig beendet und die Dreharbeiten haben, Stand März 2025, nicht begonnen. Staffel 4 von „Ted Lasso“ wird eher im Jahr 2026 angesiedelt sein.

Anzeige

Neubesetzung im Cast: Wer wird ersetzt?

Einige Gesichter werden auch in der vierten Staffel garantiert zurückkehren. Unter anderem:

Hannah Waddingham als Rebecca Wilson

Jason Sudeikis als Ted Lasso

Brett Goldstein als Roy Kent

Jeremy Swift als Leslie Higgins

Juno Temple befindet sich noch in Gesprächen über ihre Rückkehr als Keeley Jones. Abseits der bereits genannten Darsteller hat sich der gesamte Cast wohlwollend für Auftritte in einer weiteren Staffel ausgesprochen – wenn auch stellenweise nur in der Form eines Gastauftritts.



Allerdings gibt es eine Rolle, die womöglich neu besetzt wird. Henry, Teds Sohn, könnte in der vierten Season ein neues Gesicht bekommen. Ein offizieller Grund für das neu angesetzte Casting gibt es bisher nicht. Da Gus Turner, Henrys Darsteller, auch zu den Castings eingeladen worden ist, besteht die Vermutung, dass es sich um die Fußballfähigkeiten des Darstellers handelt.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.