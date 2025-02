Seit Jahren ungeschlagen: Die beste „Grey’s Anatomy“-Folge wurde nach einem Coldplay-Song benannt

Seit 20 Staffeln liebt ihr die Arztserie „Grey’s Anatomy“? Hier stellen wir euch eine besondere Folge vor, die den Titel eines Coldplay-Songs trägt.

„Grey’s Anatomy“ ging im Herbst 2024 in Deutschland in die 20. Runde. Zumindest mit der ersten Hälfte der Staffel. Seit fast 20 Jahren begleiten viele treue Fans Meredith Grey (Ellen Pompeo) und ihre Kollegen in großen Liebesdingen und in ihren dunkelsten Momenten.

Der Tod ist ständiger Begleiter der jungen Ärzte. In unserem Artikel zeigen wir euch, welche Folge seit Jahren ungeschlagen ist. Auf IMDb erhielt die Folge 24 der sechsten Staffel „Death and all his friends“ 9,7 von zehn Sternen. Die Folge umfasst eigentlich zwei Teile und lautet in der deutschen Version „Der Tod und seine Freunde“.

Falls ihr auf der Suche nach Alternativen zu „Grey’s Anatomy“ seid, werdet ihr bei diesem Video von kino.de fündig:

Die 8 besten Serien-Alternativen für GREY'S ANATOMY-Fans

Worum geht es in der Folge „Death and all his friends“?

+++ Spoiler-Warnung für Staffel 6 „Grey’s Anatomy“ +++

In Folge 23 der sechsten Staffel taucht Gary Clark (Michael O'Neill) wieder auf, den wir gedanklich aussortiert hatten. In Episode 19 musste er aufgrund der Patientenverfügung die lebenserhaltenden Maßnahmen seiner Frau beenden.

Clark verschafft sich Zugang zum „Seattle Grace“ mit der Absicht, den Tod seiner Frau zu rächen. Auf seiner Todesliste stehen Derek Shepherd (Patrick Dempsey), Richard Webber (James Pickens Jr.) und Lexie Grey (Chyler Leigh).

Zunächst als harmloser Besucher abgetan, sieht Clark schnell rot als er barsch abgewiesen wird. Sein Rachefeldzug beginnt mit den ersten Todesopfern.

Und so geht’s weiter in Teil zwei

Im zweiten Teil „Der Tod und seine Freunde“ (Folge 24) hat Gary Clark das gesamte Krankenhaus in Angst und Schrecken versetzt und Tote hinterlassen. Owen (Kevin McKidd) wurde schwer verletzt und wird von der schwangeren Meredith notfallmäßig operiert.

Dabei erleidet sie eine Fehlgeburt, noch bevor ihr Ehemann Derek von ihrer Schwangerschaft erfahren konnte. Dieser wird in einem anderen OP von Cristina Yang (Sandra Oh) versorgt, die selbst in Lebensgefahr schwebt: Clark ist mit seiner Waffe in den OP eingedrungen.

Ihr und Jackson (Jesse Williams) gelingt es, Clark davon zu überzeugen, dass Derek tot sei. Obwohl Webber ins Krankenhaus zurückkehrt um mit Clark zu verhandeln, hat dieser einen endgültigen Entschluss gefasst und erschießt sich selbst.

Das ist das Besondere an Episode „Death and all his friends“

Showrunner Shonda Rhimes hat einmal mehr gezeigt, dass sie eine Meisterin der Dramatik ist. Obwohl Folge 23 und 24 im Englischen unterschiedliche Titel tragen, handelt es sich dabei um eine Doppelfolge, was in der deutschen Version etwas besser zur Geltung kommt.

Nach der Fusion müssen sich zwei verschiedene Ärzteteams zusammenraufen und die „Ellenbogen-Mentalität“ unter ihnen ist spürbar. Kaum haben die Zuschauer den Tod von George O’Mally (T.R. Knight) verarbeitet, bangen sie um das Leben der nächsten Lieblinge.

Ganz abgesehen davon, dass sie sich von den Neuzugängen Reed Adamson (Nora Zehetner) und Charles Percy (Robert Baker) schon wieder verabschieden müssen. Doch damit nicht genug. Shonda Rhimes ist ein genialer Coup gelungen: sie benannte die letzte Folge von Staffel 6 nach einem Song der Band Coldplay „Death and all his friends“.

Warum ausgerechnet dieser Song?

Der Coldplay-Song „Death and all his friends (auf Spotify und auf YouTube), der von Verlust, Angst und Hoffnung handelt, spiegelt die düstere, emotionale Stimmung perfekt wider. In Grey’s Anatomy sind Musik und Episodentitel oft eng mit der Handlung verknüpft – hier unterstreicht der Titel das zentrale Motiv von Leben und Tod.

