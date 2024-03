„Grey's Anatomy“ Staffel 20: Das erwartet euch in der Fortsetzung

Im Herbst 2024 soll die 20. Staffel von „Grey’s Anatomy“ in Deutschland starten. Was euch nach dem dramatischen Ende der vorangegangenen Staffel erwartet, haben wir für euch recherchiert.

Die Arztserie „Grey’s Anatomy“ zählt seit fast 20 Jahren zu den beliebtesten Serien in der TV-Landschaft. Meredith Grey (Ellen Pompeo) und ihre Kollegen haben im Laufe der Zeit nicht nur die große Liebe erfahren, sondern auch schmerzliche Erfahrungen gesammelt. Auch Staffel 19 endete mit einem tragischen Schicksal. Dementsprechend war klar, dass die Serie fortgesetzt wird und dieses Jahr ist es endlich so weit. In den USA beginnt Staffel 20 am 14. März 2024. Die deutschen Fans müssen sich noch bis Herbst 2024 gedulden. Dann wird die Serie auch in Deutschland ausgestrahlt. Wir haben recherchiert, was euch in der neuen Staffel erwartet.

Um euch über die Durstrecke bis Herbst hinwegzuhelfen, haben die Kollegen von kino.de die acht besten Alternativen zu „Grey’s Anatomy“ zusammengestellt.

Anzeige

Die 8 besten Serien-Alternativen für GREY'S ANATOMY-Fans

+++ Spoiler-Warnung für Staffel 19 „Grey’s Anatomy“ +++

„Grey’s Anatomy“: Ein Rückblick auf die vergangenen Ereignisse

Im Verlauf der 19. Staffel „Grey’s Anatomy“ wurde klar, dass wir uns von einigen unserer Lieblinge verabschieden müssen: Meredith zieht nach Boston, wo sie sich voll ihrer Forschung zur Alzheimer-Erkrankung widmen kann. Außerdem konnte sie in Boston eine geeignete Schule für ihre Tochter finden, die die Besonderheiten von hochbegabten Kindern im Blick hat. Ihre Schwester Maggie (Kelly McCreary) verlässt ebenfalls das Grey Sloan Memorial. Nachdem ihre Ehe mit Winston (Anthony Hill) in einem Desaster endete, verfolgt sie weiter ihre Karriere und wird in Chicago im „Heart Center“ arbeiten. Miranda Bailey (Chandra Wilson) sitzt nach ihrer Auszeit wieder fest im Sattel. Sie konnte den begehrten Catherine-Fox-Award ergattern, als sie sich unter Lebensgefahr für das Recht auf Abtreibung und die Selbstbestimmung für Frauen eingesetzt hatte.

Anzeige

Inzwischen hat das neue Ausbildungsjahr begonnen und es gibt neue Gesichter im Grey Sloan und damit in der Serie. Da Meredith Seattle verlässt, wird ihr Haus erneut zur „Anfänger-WG“. Owen (Kevin McKidd) konnte sich unter großen Auflagen im Grey Sloan Memorial wieder rehabilitieren. Seine Frau Teddy (Kim Raver) übernimmt den vakanten Chefarztposten des Krankenhauses. Als sie allerdings im OP-Saal steht, um an einem Patienten eine lebensrettende Operation durchzuführen, bricht sie zusammen. Diagnose: Herzinfarkt. Es ist unklar, ob ihre Kollegen ihr Leben retten können.

Bei diesen sieben Serien wurden ganze Folgen zensiert. Findet in unserer Bilderstrecke heraus, ob „Grey’s Anatomy“ auch dabei ist.

Anzeige

„Grey’s Anatomy“ ohne Grey? Das erwartet euch in Staffel 20

Nach dem tragischen Ende von Staffel 19 sowie den vielen Abschieden, die zu verschmerzen waren, ist es nun spannend, wie es mit „Grey’s Anatomy“ weitergehen wird. Meredith und Maggie sind nicht mehr im Grey Sloan tätig und Teddys Leben hängt am seidenen Faden. Eingefleischte Fans wissen jedoch, dass man sich trotz Abschied hin und wieder auf ein Wiedersehen mit seinem Liebling freuen kann. Sogar Derek (Patrick Dempsey) und Marc (Eric Dane) hatten nach ihrem Serientod noch einen kleinen Gastauftritt. Regelmäßig gibt es ein Wiedersehen mit Addison (Kate Walsh). Entsprechend wird es auch in der neuen Staffel sein.

Anzeige

Meredith wird es gelegentlich nach Seattle ziehen. Wahrscheinlich auch, weil sie und Nick (Scott Speedman) sich ihre Gefühle füreinander gestanden haben. Dieser hat das Ausbildungsprogramm der Anfänger im Grey Sloan übernommen. Wie es um Teddys Überleben bestellt ist, bleibt zunächst unklar. Sowohl Winstons Prognose am Ende der Staffel: „Sie befindet sich in einem kritischen Zustand.“, als auch ein Blick in die Cast-Aufstellung könnten nahe legen, dass Teddy überlebt.

Allerdings kann es sich dabei auch lediglich um Retrospektiven oder Ähnliches handeln. Denn vorausahnen konnte man die Handlung der Serie selten. Zum Beispiel lag Meredith nach ihrem Ertrinken lange im Koma und eine xGenesung schien nicht in Sicht, bis sie dann plötzlich erwachte. Andererseits überlebte Derek zwar den Flugzeugabsturz, starb dann aber bei einem unspektakulären Verkehrsunfall.

Spannend wird es auch mit den Neuankömmlingen. Nicht nur, dass erneut ein Shepherd (Niko Terho) unter ihnen ist. Sicherlich werden den angehenden Ärzten Fehler unterlaufen, die sie an den Rande der Verzweiflung bringen. Liebesbeziehungen werden sich anbahnen und auch wieder zerbrechen. Und zu guter Letzt könnt ihr euch auf ein Wiedersehen mit Arizona Robbins (Jessica Capshaw) freuen, wie das Online-Magazin „Deadline“ berichtet.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.