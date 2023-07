Ellen Pompeo, das Gesicht von „Grey's Anatomy“, hat nach zwei Jahrzehnten die Rolle der Meredith Grey aufgegeben. In einem Interview gibt die 53-Jährige jetzt eine überraschende Beichte ab, die eine berühmte Szene mit ihrem späteren Serien-Ehemann in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt.

Sie überlebte Flugzeugabstürze, überstand Geiselnahmen und musste sogar ihren Ehemann zu Grabe tragen: Kaum ein Schicksal, das Meredith Grey in Grey’s Anatomy erspart blieb.

Damit ist es nun aber vorbei: Schauspielerin Ellen Pompeo macht nach 20 Jahren Schluss mit ihrer Paraderolle. Das Ende in der Krankenhaus-Erfolgsserie gibt Pompeo auch die Freiheit, etwas offener über ihre Zeit am Set zu sprechen – unter anderem über eine Szene, an die sie sich gar nicht gern zurückerinnert.

Grey's Anatomy: Ellen Pompeo findet berühmte „Liebe mich“-Szene peinlich

Die besagte Szene spielte sich in Folge 5 („Der Schmerz“) der zweiten Staffel von Grey’s Anatomy ab. Darin fasste sich Meredith ein Herz und bat Derek, sie statt seiner Noch-Ehefrau Addison zu wählen. „Nimm mich, wähle mich, liebe mich“, lauteten die rührenden Worte, die auch heute noch so manchen Grey’s-Anatomy-Fan dahinschmelzen lassen.

Für Pompeo hatte die berühmte Szene aber nichts Rührendes. Im Gegenteil: „Ich soll einen Mann anbetteln?“, erinnert sich die Schauspielerin über ihre Empörung, als sie zum ersten mal das Script gelesen hat. „Und als wenn das noch nicht genug wäre, heult Meredith auch noch“ (via YouTube).

Inzwischen hat Pompeo aber ihren Frieden mit der „Liebe mich“-Szene zwischen Meredith und Derek gemacht. Sie habe es zwar als peinlich empfunden, einen Mann um seine Liebe anzubetteln. Doch sie weiß auch, dass die Szene ein Fan-Liebling ist und ein Wegbereiter für den späteren Erfolg von Grey’s Anatomy war.

