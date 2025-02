Joyn Probemonat? Plus+-Abo jetzt gratis testen

Mit dem Streaming-Dienst Joyn bekommt ihr Zugang zu zahlreichen TV-Sendern und -Sendungen. Bevor ihr euch langfristig bindet, könnt ihr euch für die Testphase bei Joyn registrieren, um das Plus+-Programm zu testen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Joyn 7 Tage lang gratis streamen

Lange Zeit gab es einen ganzen Probemonat bei Joyn Plus+.

Inzwischen wurde die Testphase aber verkürzt und ihr könnt nur noch 7 Tage lang gratis auf die Premium-Features beim Streaming-Dienst zugreifen.

lang gratis auf die Premium-Features beim Streaming-Dienst zugreifen. Falls euch das Angebot nicht weiter zusagt, könnt ihr bequem kündigen und Joyn in der kostenlosen Version weiternutzen.

Anzeige

Für den Gratis-Zugang meldet ihr euch hier an. Die Testphase steht für neue Nutzer zur Verfügung. Wer bereits den Gratis-Zugang in Anspruch genommen hat, kann das Plus-Angebot hier reaktivieren.

Kein Probemonat bei Joyn: So kann man kostenlos streamen

Was bietet euch die Probewoche? Bereits mit dem Gratis-Zugang zu Joyn bekommt ihr einiges geboten. So schaltet ihr bei Joyn Free zu über 60 TV-Sendern im Live-Stream ein. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern wie ARD und ZDF gibt es hier auch die Live-Zugänge zu ProSieben, Sat.1, Kabeleins und mehr. Die Streams gibt es in der Gratis-Version zwar nur in SD-Qualität, anders als bei RTL müsst ihr aber immerhin kein kostenpflichtiges Abo buchen, um ProSieben und Co. über das Internet anzusehen. RTL gibt es bei Joyn nicht.

Anzeige

So streamt ihr alle TV-Sender auf den PC und das Smartphone:

TECH.tipp: Live-TV am Laptop, Smartphone und Tablet verfolgen Abonniere uns

auf YouTube

Um euch für den kostenlosen Probemonat bei Joyn anzumelden, müsst ihr einen Account erstellen. Dafür ist Folgendes nötig:

Eine gültige E-Mail-Adresse.

Ein Passwort.

Die Angabe des Geburtsdatums und Geschlechts.

Eine Zahlungsart muss angegeben werden. Zur Auswahl stehen Kreditkarte, PayPal oder Lastschrift sowie die Zahlung über den Google Play Store oder App Store.

Nach der ersten Anmeldung wird noch kein Geld abgezogen. Die Angabe der Zahlungsart ist notwendig, damit nach der Gratis-Phase abgebucht werden kann. Zudem können so mehrfache Anmeldung für den Gratis-Zeitraum überprüft werden.

In der Probephase wird euch nichts abgezogen, sondern erst nach Ablauf der 7 Tage, wenn ihr nicht kündigt. Die Angabe der Zahlungsart ist aber auch für den Testzugang notwendig. Hierdurch möchte der Anbieter nicht nur sicherstellen, dass ihr den Account nach Ablauf des Testzugangs bezahlen könnt, sondern kann auch Mehrfach-Anmeldungen erkennen. So möchte man verhindern, dass man den Probemonat mehrmals mit der gleiche E-Mail-Adresse und Bezahlmethode nutzt.

Der Probemonat bringt euch alle Premium-Features gratis (© joyn.de)

Mit Joyn Plus+ gibt es Zugriff auf verschiedene Vorteile. So seht ihr hier nur noch die Werbung aus den normalen Werbeblöcken der TV-Sender. In der Gratis-Variante wird an verschiedenen Stellen zusätzliche Werbung geschaltet, etwa beim Senderwechsel. Zudem gibt es beim Bezahl-Account die Inhalte in HD-Qualität zu sehen. Weiterhin habt ihr Zugriff auf zusätzliche Fernsehsender. Dazu gehören Pro7 Fun HD, eSport 1 HD, Animal Planet und Sport1+ HD. Ein weiteres Argument für Joyn Plus+ sind die vielen Serien und Filme, viele davon exklusiv für den Streaming-Dienst produziert. Alle angebotenen Inhalte sind in der Gratis-Phase enthalten und können auch innerhalb des Testzeitraums unbegrenzt gestreamt werden.

Anzeige

Joyn Plus+: Probemonat kündigen

Nach Ablauf des Probemonats kostet der Joyn Plus+-Zugang 6,99 Euro monatlich. Falls ihr den Dienst nicht nutzen wollt, müsst ihr rechtzeitig bei Joyn Plus+ kündigen. So beendet ihr das Abo:

Loggt euch mit der E-Mail-Adresse und eurem Passwort bei Joyn ein. Wählt den Abschnitt „Mitgliedschaft“ im Menü. Hier findet ihr die Option zum Kündigen.

Falls ihr das Abo auf dem Smartphone über den Google Play Store oder App Store auf dem iPhone abgeschlossen habt, müsst ihr dort auch kündigen. Ihr habt bis zum letzten Tag vor Ablauf des Probemonats Zeit, zu kündigen. Was passiert nach der Kündigung? Beendet ihr das Abonnement innerhalb des Probezeitraums, könnt ihr Joyn Plus+ noch bis zum Ablauf des Monats nutzen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.