Schalke & Sun Minimeal: Was steckt hinter dem Trikotsponsor?

Die neue Fußball-Saison steht an und die Bundesligisten werden nicht nur mit veränderten Kadern, sondern auch mit neuen Trikots in die Stadien laufen. Schalke-Fans sehen ab der Spielzeit 2024/25 den Aufdruck „Sun Minimeal“ auf der Trikotbrust des Traditionsklubs. Vielen Fußball-Zuschauern dürfte dieser Sponsor nichts sagen. Was steckt hinter „Sun Minimeal“?

Das Trikot mit dem neuen Sponsor zur anstehenden Spielzeit wurde auf dem „Schalke-Tach“ am 21. Juli 2024 vorgestellt. Nachdem man zuvor unter anderem MeinAuto.de, Veltins und Gazprom auf dem königsblauen Dress sehen konnte, gibt es nun also diesen neuen Schriftzug. Der Deal soll über die nächsten 2 Jahre laufen und der FC Schalke 04 soll bis zu 4 Millionen Euro pro Saison erhalten.

„Minimeal“ ist ein Produkt des Unternehmens „SUN AG“ aus der Schweiz. Die Firma verkauft Mahlzeitersatzprodukte. Sportfans könnten den Namen bereits aus der Formel E kennen. So war „Sun Minimeal“ der Titelsponsor für den E-Prix in Berlin und in dem Team „Sun Minimeal“ gehen Timo Scheider und Klara Andersson an den Start (bei Formel E ansehen). „Minimeals“ können über die Webseite des Anbieters bezogen werden (beim Anbieter ansehen). Es handelt sich um Mahlzeiten, mit denen man Snacks, Obst und andere kalorienreiche Ernährung ersetzen können soll. Bei Trustpilot wird der Anbieter mit einer hervorragenden Gesamtwertung von 4,9 Sternen geführt.

Sun AG, Minimeal und FC Schalke 04: Was sind die Sun-Points?

Die Minimeals sind aber nur ein Teil von dem, was die „SUN AG“ bietet. Schon seit der Vorstellung gab es immer wieder Berichte, in denen Bedenken zum neuen Schalke-Sponsor geäußert wurde. Bei X haben sich etwa Fußball- und Schalke-Fans auf die Suche nach Informationen zum Hintergrund des Unternehmens begeben. Auch die Sportschau berichtet über ein „Zusatz“-Angebot von Sun-Minimeal. Demnach stecken hinter dem Anbieter die „Sun Points“, ein „Payback-System mit einer Kryptowährung“.

„Sun Points“ bekommt man für jeden Euro, den man für Minimeal-Lebensmittel ausgibt. Man erhält also Zugang zu einer Art Kryptowährung für den Kauf von Lebensmitteln. Was genau hinter dem Sun-Point-System steckt und welche Gefahren Experten darin sehen, lest ihr in dem Bericht bei Sportschau und in diesem Thread bei X:

Schon kurz nach Bekanntgabe des Trikot-Deals haben einige Fußball-Fans zu dem Unternehmen recherchiert und dabei unter anderem herausgefunden, dass ein Großteil der positiven Bewertungen bei Trustpilot erst im Juni entstanden ist:

Der Autor Martin Calladine sieht das Prinzip der Sun-Points kritisch (Quelle: Sportschau):

„Das Essen ist meiner Ansicht nach nur ein Vehikel, um den Menschen echtes Geld aus der Tasche zu ziehen. Jeder, der auf diesem Umweg in die Währung investiert, wird meiner Meinung nach seine gesamte Investition verlieren.“

Das neue Trikot könnt ihr im Schalke-04-Fan-Shop bestellen (im Fan-Shop ansehen). Die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga startet am Freitag, den 2. August. Schalke beginnt in die neue Spielzeit am Samstag, den 3. August 2024 mit dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Die Spiele der 2. Bundesliga seht ihr auch in dieser Saison wieder live bei Sky und im Stream bei WOW.

