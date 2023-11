Besser als Die Sims? Neuer Konkurrent begeistert mit Next-Gen-Grafik

Als Genre-König darf sich EAs Erfolgsreihe Die Sims auf jede Menge vielversprechende Konkurrenz einstellen – ein neuer Trailer zur kommenden Lebenssimulation Inzoi sorgt nun dank beeindruckender Grafik für jede Menge Vorfreude in der Community.

Die Sims Facts

Der südkoreanische Publisher Krafton hat auf YouTube einen neuen Trailer zu seiner Lebenssimulation Inzoi gepostet – und das Video dürfte so manchem Verantwortlichen bei EA Kopfschmerzen bereiten. Die ultra-realistische Unreal-Engine-5-Grafik setzt den optischen Maßstab für den nächsten Teil der Die-Sims-Reihe ziemlich hoch.

Die-Sims-Konkurrent beeindruckt mit Next-Gen-Grafik

Inzoi ist eine kommende Lebenssimulation, in der ihr euch ganz nach euren eigenen Vorlieben ein digitales Leben mit eurem Avatar aufbauen und gestalten könnt – Jobs, Hobbys, Haustiere und mehr inklusive. Das YouTube-Video von Publisher Krafton zeigt zum Beispiel, wie ihr trainieren, Karaoke singen, kochen und euch um euren Nachwuchs kümmern könnt. Außerdem gibt der Trailer einen Einblick in den Charakter-Editor, der offenbar äußerst viele Freiheiten bietet.

Schaut euch hier das Gameplay-Video von Inzoi an:

Inzoi: Gameplay-Demo

Auf YouTube hat das Gameplay-Video von Inzoi bereits über 14.000 Likes angesammelt. Kommentatoren dort zeigen sich von der fantastischen Grafik und den zahlreichen Entfaltungsmöglichkeiten beeindruckt und warten jetzt schon ungeduldig auf den Release des koreanischen Die-Sims-Konkurrenten. Noch befindet sich das Spiel allerdings in Entwicklung – 2024 wird als loses Veröffentlichungsfenster angepeilt. (Quelle: YouTube)

Die Sims 5: EA setzt auf Free-to-Play

Wie es aussieht, wird sich EA im Genre der Lebenssimulationen so einige neue Konkurrenten vom Leib halten müssen – neben Inzoi freuen sich Fans schließlich unter anderem auch auf Life by You und Paralives. EA will seine Position als Marktführer aber trotz der neuen Konkurrenz selbstverständlich nicht kampflos aufgeben. Die Sims 5 soll dafür als F2P-Game kostenlos verfügbar gemacht und mit jeder Menge Ingame-Mikrotransaktionen ausgestattet werden.

2023 hatte einige großartige Games zu bieten – hier sind unsere Empfehlungen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.