Die wahrscheinlich beste Lebenssimulation 2023 startet auf Steam voll durch

Auf Steam ist vor Kurzem endlich eine der besten Lebenssimulationen des Jahres gelandet. My Time At Sandrock ist ab sofort im Early Access auf der PC-Plattform verfügbar und begeistert nicht nur Stardew-Valley-Fans.

My Time at Sandrock ist endlich fertig – und es ist einfach gigantisch

Der Nachfolger der beliebten Lebenssimulation My Time at Portia hat es faustdick hinter den Ohren und sammelt gerade etliche schwärmerische Reviews ein. Während viele Farming- und Cozy-Games der letzten Monate schwächelten – man denke nur an Fae Farm (auf Steam) – schafft es My Time at Sandrock in nahezu allen Cozy-Disziplinen zu glänzen. Falls es euch also in den Fingern nach einem heimeligen und entspannten Spiel juckt, dann solltet ihr unbedingt ein Auge auf diese Perle werfen.

Darum geht es in My Time at Sandrock

Ihr gelangt als neuer Handwerker nach Sandrock, einer Stadt in der Wüste, die mit allerlei Problemen zu kämpfen hat. Eure hauptsächliche Aufgabe wird es hier sein, Aufträge für die Stadt und deren Bewohner zu erledigen, bei denen ihr große wie auch kleine Objekte anfertigt: etwa einen Hut für jemanden oder eine neue Brücke für die Stadt.

Ihr könnt die Materialien in der Umgebung oder in den Ruinen abbauen und eure Werkstatt so immer weiter vergrößern. Außerdem könnt ihr kochen, kämpfen, aufleveln, Gemüse anbauen, Tiere halten, Freundschaften und Romanzen eingehen oder auch die große, offene Welt erkunden. Im Spiel gibt es eine etwa 80 Stunden lange Story, die von den Spielern als fantastisch bewertet wird. Die vielen Bewohner von Sandrock haben alle ihre ganz eigenen Charakterzüge, besonderen Vorlieben und eine Vergangenheit, die ihr mit der Zeit herausfinden könnt. Es gibt ganze 21 romantische Optionen im Spiel, die nicht unterschiedlicher sein könnten und von jedem Geschlecht umworben werden können. Ihr könnt heiraten und sogar Kinder bekommen. Das war aber noch nicht alles – Sandrock ist einfach ein gigantisches Spiel, das ihr selbst erkunden solltet.

Schaut in den umfassenden Gameplay-Trailer zu My Time at Sandrock:

My Time at Sandrock – Gameplay Trailer

My Time at Sandrock Pathea Games

My Time at Sandrock ist bereits seit Jahren im Early Access und hat es am 2. November 2023 endlich in den Release geschafft. Das Spiel landete zum Release in den deutschen Steam-Charts auf Platz 8 (Quelle: Steam) und damit direkt über Baldur’s Gate 3. Die Bewertungen auf Steam sind positiv, und nur der integrierte Multiplayer scheint noch nicht so richtig zu funktionieren. Momentan gibt es das Spiel sogar mit 15 Prozent Rabatt. Große Empfehlung, wenn ihr nicht unbedingt im Multiplayer spielen wollt.

My Time at Sandrock ist für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und die Nintendo Switch erschienen.

