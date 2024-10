Leak zu neuem Sims-Spiel schockt Fans: „Ich habe jede Hoffnung aufgegeben“

Was genau können Fans denn nun von der Multiplayer-Erfahrung Project Rene erwarten? Erste Bilder sind wohl geleakt – und ernten recht viel Kritik von den Fans.

Project Rene: Bilder-Leak aus dem momentan laufendem Playtest

Auf Reddit sind geleakte Bilder von Project Rene aufgetaucht, von dem Fans eine ganze Weile geglaubt haben, es sei Die Sims 5. Mittlerweile hat Entwickler EA jedoch bestätigt, dass es kein Die Sims 5 geben wird und Project Rene stattdessen eine Multiplayer-Erfahrung sein soll.

Die Bilder stammen wohl aus einem momentan laufenden Playtest des kommenden Spiels. In dem Reddit-Beitrag erzählt Nutzer DzXAnt22 weiterhin, was er im Playtest erlebt hat. Es sei dieses Mal nur eine Mobile-Version verfügbar gewesen, allerdings sehe das Spiel tatsächlich so verschwommen und grafisch einfach unschön aus. Die Bilder könnt ihr euch hier anschauen:

Es wurde noch kein Release-Datum für Project Rene festgelegt und womöglich befindet sich das Spiel noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung.

Fans verabschieden sich jetzt schon vom neuen Die-Sims-Spiel

Auf Reddit sowie auf X reagieren die Fans äußerst kritisch auf die geleakten Bilder. Die schlechte Qualität wird bemängelt und außerdem wird angemerkt, dass das Spiel insgesamt extrem alt aussehe – und nicht wie ein Spiel, das 2025 oder später erscheinen soll:

Mobile-Spiele aus den 2010ern sahen besser aus als das. (Quelle: AuraSims auf X

Als ich die Münzen neben den Outfits gesehen habe, habe ich jede Hoffnung aufgegeben, dass das gut werden könnte. (Quelle: maxwellokay auf Reddit

In dem Leak schreibt Nutzer DzXAnt22, dass ihr inGame-Geld im Spiel erwerbt, indem ihr in einem Café arbeitet oder Quest erledigt. Mit diesem Geld könnt ihr euch dann Outfits und derlei Dinge kaufen.

Viele Fans vermuten mittlerweile aber trotzdem Mikrotransaktionen. Bestätigt ist das noch nicht – allerdings scheinen die Gameplay-Mechaniken zum Erwerb von Simoleons momentan noch recht grindy zu sein. Vorstellbar wäre es also durchaus, dass man inGame-Münzen im Spiel sowie durch den Kauf mit Echtgeld erwerben kann.

Momentan ist jedenfalls eines klar: Project Rene hat keinen guten Stand bei den Fans. Es bleibt die Frage offen, ob das fertige Spiel die Community überzeugen kann.

