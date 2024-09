Die Sims 4 ist noch nicht am Ende: EA legt zwei DLC-Packs nach – das steckt drin

Auch nach 10 Jahren hat Die Sims 4 noch Neues zu bieten: EA kündigt zwei frische Sets an, die Kreativität und Familienleben in den Fokus rücken. Die kommenden Inhalte versprechen neue Möglichkeiten für Künstler-Sims und den virtuellen Nachwuchs. Wir haben alle Details zu den kommenden Erweiterungen und wie sie euer Spielerlebnis bereichern könnten.

Neue Kreativ-Optionen für Die Sims 4

EA kündigt gleich zwei neue Sets an, die euren kreativen Spieltrieb beflügeln sollen. Das „Atelier“-Set lässt euch ein eigenes Künstlerstudio einrichten, während „Wundersames Kinderzimmer“ alles für den Nachwuchs bietet. Beide Sets erscheinen am 19. September 2024 für PC, Mac und Konsolen.



Die neuen Inhalte entstanden in Zusammenarbeit mit dem bekannten Creator SixamCC, einem bekannten 3D-Digitalkünstler und offiziellen EA-Partner, der das Spiel bereits in der Vergangenheit mit abwechslungsreichen Inhalten versorgte.

Die Sims 4: Von Staffelei bis Stubenwagen

Im „Atelier“-Set könnt ihr euren Sims den perfekten Raum zum kreativen Ausleben erschaffen. Geboten dafür werden Staffeleien, Farbpaletten und mehr. Das „Wundersame Kinderzimmer“ verspricht hingegen alles für den Sim-Nachwuchs: Von stylischen Babybetten bis zu niedlichen Plüschtieren soll die Ausstattung reichen. Ob die neuen Objekte auch Gameplay-technisch etwas hermachen oder nur hübsch aussehen, bleibt aber abzuwarten.



Während die Sets sicher einige neue Gestaltungsoptionen bieten, stellt sich die Frage: Wäre ein umfangreicheres Gameplay-Update nicht spannender gewesen? Immerhin warten Fans schon lange auf Neuigkeiten zu Die Sims 5. Dennoch, wer weiß – vielleicht überraschen uns die Sets ja noch mit unerwarteten Features oder geben sogar versteckte Hinweise auf die nächste Generation des Spiels. Bis dahin bleibt Die Sims 4 für viele eine willkommene Überbrückung.



Kürzlich erschien das Erweiterungspack „Verliebt“, das dem Liebesleben eurer Sims einheizen soll:

Die Sims 4 Verliebt (Erweiterungspack:) Offizieller Enthüllungstrailer

