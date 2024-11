Dragon Age – The Veilguard: Tipps und Guides im Überblick

Das Heldentum ist nicht immer einfach – auch nicht in Dragon Age: The Veilguard. Damit Rook alle Facetten erfolgreich meistern kann, haben wir hilfreiche Tipps für euren Start in Dragon Age: The Veilguard gesammelt.

Anzeige

9 Tipps für Dragon Age: The Veilguard

Thedas ist groß und als Rook müsst ihr euch erstmal zurechtfinden, während das Ende der Welt, wie ihr sie kennt, naht. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, denn wir haben einige Tipps und Tricks für euch gesammelt, die euch den Einstieg in Dragon Age: The Veilguard erleichtern können.

Die Karte und ihre Lücken

Ein Blick auf die Weltkarte und ihr wisst sofort, dass es eine ganze Menge zu erkunden geben wird. Nicht nur Minrathous, Treviso, Rivain oder auch das Nichts gibt es zu sehen – es erwarten euch viele Eluvians und neue Gebiete. Doch die Vorfreude muss zu Beginn etwas gebremst werden, denn nicht alle Bereiche sind sofort verfügbar.



Selbst innerhalb eines Gebietes wie Dockstadt werdet ihr vorerst auf einen bestimmten Bereich beschränkt. Ob durch verschlossene Türen oder magische Barrieren. Solltet ihr euch also direkt auf die Suche nach allen Evanuris-Altaren begeben wollen, werdet ihr leider zurückgehalten. Im Laufe der Story und durch Gefährten-Quests werden diese Gebiete freigeschaltet. Aber Achtung: Einige wenige sind nur temporär für euch verfügbar.

Anzeige

Neue Missionen auf der Weltkarte

Geht ihr in euer Menü, könnt ihr entweder die lokale- oder Weltkarte begutachten. Beide sind für das Finden von neuen Missionen, die euch nicht direkt im Spielverlauf anvertraut werden, wichtig.



Wählt ihr die Weltkarte aus, könnt ihr euch eine kleine Übersicht der einzelnen Gebiete anzeigen lassen. Leuchtet im unteren Bereich der Übersicht ein gelbes Ausrufezeichen, wisst ihr, dass ihr hier eine neue Mission finden könnt. Reist also in das Gebiet und nutzt erneut die Karte, um euch die Umgebung anzusehen. Nach einer kurzen Suche solltet ihr auch hier ein gelbes Ausrufezeichen finden, das euch den Beginn der neuen Mission markiert..

Anzeige

Ein Blick auf die Karte und ihr findet neue Quests. (© Screenshot GIGA)

Den richtigen Gefährten wählen

Ihr habt, zumindest meistens, die freie Wahl zwischen euren Gefährten und könnt entscheiden, wer euch auf eurer nächsten Reise begleitet. Da jeder Gefährte auf die eine oder andere Weise Wurzeln in einem der Gebiete hat, ist es ratsam diesen auch eben dort mitzunehmen. Insbesondere bei für euch unbekannten Gebieten, kann dies zu vielen Hintergrundinformationen führen, die euch tiefer in die Welt von Dragon Age: The Veilguard führen.



Nicht nur gebietsspezifisch solltet ihr auf eure Begleiterwahl achten, sondern auch während Missionen. Habt ihr es beispielsweise mit der Jagd eines Dämons zu tun, wäre die Expertise eines Nekromanten nicht falsch. Diese Entscheidung ist schlussendlich aber ganz euch überlassen, denn solange ein Begleiter nicht zwingend notwendig für eine Quest ist, habt ihr die Qual der Wahl.

Anzeige

Kombofähigkeiten bringen euch den Sieg

Das Kampfsystem in Dragon Age: The Veilguard bringt einige Änderungen mit sich – darunter auch das Kombosystem. Dieses solltet ihr bei größeren Gegnern nutzen, denn es kann euch schnell zum Sieger des Gefechtes machen.



Achtet also bei der Wahl eurer eigenen Fähigkeiten darauf, dass ihr welche habt, die in beide Komborichtungen gehen. Denn um eine Kombo auszuführen, braucht ihr eine Fähigkeit, die markiert und eine, die sprengt. Bei der Wahl eurer Begleiter wird euch zusätzlich angezeigt, welche dieser Fähigkeiten sie besitzen.



Befindet ihr euch im Kampf, ruft ihr das Menü für eure und die Fähigkeiten eurer Gefährten auf und wählt die zwei passenden aus. Dabei wird es euch noch einfacher gestaltet, denn nach der Wahl der ersten Fähigkeit, wird euch die passende Kombination angezeigt.

Die richtige Kombination machts. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Die richtigen Fähigkeiten für euch

Euer Spielstil ist euer Eigen und ihr könnt diesen frei gestalten. Seid ihr beispielsweise ein Magier, könnt ihr zwischen diversen Kräften wählen, die alle mit ihren eigenen Fähigkeiten kommen.



Doch bei der Verteilung eurer Fertigkeitspunkte solltet ihr achtsam sein. Es lohnt sich, Fähigkeiten zu wählen, die ihre Kosten im Cooldown finden. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, mehrere eurer Fähigkeiten in kürzester Zeit im Kampf einzusetzen.

Fertigkeitspunkte neu verteilen

Ihr habt euch bei der Skillwahl vertan oder wollt doch lieber Eis- statt Feuermagier sein? Das ist kein Problem, denn ihr könnt eure und die Fertigkeitspunkte der Gefährten komplett neu verteilen. Allerdings müsst ihr dabei der Reihe nachgehen. Wollt ihr also eine Fähigkeit entfernen, auf die eine andere folgt, müsst ihr beide entfernen.

Eure und die Skills der Gefährten lassen sich zu jeder Zeit ändern. (© Screenshot GIGA)

Aussehen von Rook verändern

Ihr müsst in Dragon Age: The Veilguard nicht auf das Black Emporium warten, um euren Rook einen neuen Look zu verpassen. Nachdem ihr im Leuchtturm angekommen seid, findet ihr im Lazarett einen Spiegel. Hier könnt ihr nicht nur eine neue Frisur auswählen – euer gesamtes Erscheinungsbild lässt sich hier anpassen.



Zusätzlich findet ihr in eurem Zimmer eine Garderobe, mit welcher ihr das Aussehen eurer Rüstung verändern könnt, sowie eure Klamotte für den Leuchtturm wählt.

Achtet auf eure Wortwahl

Mit euren Worten beeinflusst ihr nicht nur die Welt um euch herum, sondern auch die Beziehung zu euren Gefährten. Egal ob Sarkasmus, Gutmütigkeit, Schroffheit, Mitgefühl oder anders: Jeder eurer Gefährten präferiert eine Art und Weise der Konversation. Dennoch solltet ihr situationsbedingt handeln und in einer Konversation, die viel Feingefühl benötigt, nicht zu schroff handeln – insbesondere wenn ihr eine Romanze eingehen wollt.

Wortgewandtheit will auch von Rook gelernt sein. (© Screenshot GIGA)

Keine Angst vor großen Entscheidungen

Das Schicksal liegt wie so oft in euren Händen und eure Entscheidungen beeinflussen nicht nur die Welt, sondern auch das Schicksal eurer Gefährten, sowie euer eigenes. Werdet ihr vor eine große Entscheidung gestellt, habt ihr in der Regel nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Bei näherer Betrachtung dieser erscheint über der Dialog-Auswahl ein grober Ausblick auf die Auswirkung eurer Wahl.



Das kann schnell Zweifel auslösen – doch speichern lässt euch Dragon Age: The Veilguard an dieser Stelle nicht. Und das auch aus gutem Grund: Glücklicherweise werden für wichtige Entscheidung gesonderte Spielstände angelegt, die extra markiert werden. Solltet ihr also im Nachhinein unzufrieden mit eurer Wahl sein, könnt ihr den Spielstand laden und direkt neu wählen.

Unsere Sammlung an Guides und Tipps zu Dragon Age: The Veilguard

Im Folgenden findet ihr alle Tipps, Tricks und Guides zu Dragon Age: The Veilguard, damit ihr euch diese nicht selbst zusammensuchen müsst. Zusätzlich haben wir euch alle Guides in verschiedenen Kategorien unterteilt, damit ihr einen guten Überblick behaltet.

Allgemeine Tipps und Infos

Entscheidungen und Quests

Rätsel und Lösungen

Romanzen und Fraktionen

Dragon Age gibt es als Reihe seit 2009 – vielleicht also noch nicht ganz Retro-Gaming. Wie gut ihr euch damit auskennt, könnt ihr in unserem Quiz herausfinden:

Quiz: Wie gut kennst du dich mit Retro-Gaming aus?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.