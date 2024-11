Dragon Age – The Veilguard: Alle Händler und ihre Standorte

Nicht nur innerhalb einer Fraktion gibt es Händler, die euch ihre besten Waren anbieten wollen. Wir zeigen euch die Standorte aller Händler in Dragon Age: The Veilguard.

Alle Fraktionshändler

Hinweis: Nach eurer Wahl zwischen Minrathous und Treviso, wird euch einer der Fraktionshändler nicht mehr zur Verfügung stehen.

Diese Händler bieten euch nicht nur Ausrüstungsgegenstände ihrer Fraktion an, sondern liefern euch auch Dekoartikel für Rooks Schlafzimmer. Zusätzlich könnt ihr bei ihnen Leuchtturm-Stile kaufen, die eurer Basis einen neuen Anstrich verleihen.



Jeder dieser Fraktionshändler hat zudem ein Geschenk für den jeweils korrespondierenden Begleiter – der Händler der Krähen von Antiva hat dementsprechend ein Geschenk für Lucanis und so weiter. Mit diesen Geschenken könnt ihr eure Beziehung zu euren Begleitern aufwerten.



Die Fraktionshändler sind die einzigen, deren Sortiment sich im Laufe der Geschichte verändern kann. Vorausgesetzt ihr erfüllt Missionen und sammelt fleißig Punkte für die Fraktion. Viermal könnt ihr diese Händler aufwerten – im Austausch für einige Ressourcen wie Holz, Gold und Kristalle. Mit jeder Stufe weitet sich ihr Sortiment aus – beispielsweise haben sie neue Rüstungen oder Andenken im Angebot.

Ihr findet die Fraktionshändler in der Nähe des Schnellreisepunkts, der euch in die jeweilige Region bringt. Der Händler der Schleierspringer ist demnach in der Nähe vom Leuchtfeuer von Arlathan, der Händler der Schattendrachen in der Nähe des Leuchtfeuers von Dockstadt und so weiter.

Standorte aller Händler in Dragon Age: The Veilguard

Aber nicht nur die Fraktionshändler könnt ihr finden. Neben ihnen gibt es ganz normale Händler, die ihr beispielsweise auf dem Markt in Treviso antreffen könnt. Sie haben eine breite Auswahl an Items – Ausrüstungsgegenstände, Ressourcen, Wertgegenstände und Andenken lassen sich bei den Händlern erwerben.



Auch geben euch manche der Items dauerhafte Boni wie +1 % Schaden. Diese Items befinden sich meist an der ersten Stelle im Sortiment der Händler. Um auf der sicheren Seite zu sein, könnt ihr euch das Item und seine Beschreibung auch genauer ansehen.



Allerdings hat nicht jeder Händler das gleiche Angebot. Steht ihr beispielsweise vor einem Händler der einen Obst und Gemüse Stand betreibt, werdet ihr hier keine Helme oder Rüstungen finden.



Im Folgenden markieren wir euch alle Händler in den jeweiligen Regionen auf der Karte:

Händler in Dockstadt

Dockstadt ist groß und hat zahlreiche Marktplätze. Doch nicht nur dort haben die Händler ihre Läden eröffnet. Auch in Schenken oder kleinen Restaurants findet ihr jemanden, der euch gerne sein Sortiment zeigt.



Achtet bei eurer Suche nach den Händlern darauf, dass einige von ihnen auch auf der obersten Ebene von Dockstadt platziert sind.

Sechs Händler befinden sich im Süden der Dockstadt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

In der Mitte von Dockstadt findet sich einer von mehreren Marktplätzen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Händler im Osten von Dockstadt sind über mehrere Ebenen verteilt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Händler in Treviso

Hinweis: Habt ihr euch bei der Wahl zwischen Minrathous und Treviso für ersteres entschieden, wird der Marktplatz in Treviso zu einem Krankenlager umgebaut. Dadurch verschwinden fast alle Händler.

Praktisch alle Händler von Treviso befinden sich auf dem Marktplatz. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Neben den Händlern auf dem Marktplatz, gibt es noch eine Kunsthändlerin, die ihr im Rahmen einer Region-Quest mit den Krähen aufsucht. Nachdem ihr sie befreit habt, könnt ihr sie immer wieder besuchen, um ihre Waren zu begutachten.

Händler in der Kreuzung

Auch in der Kreuzung wird gehandelt. Je mehr ihr diese von der Verderbnis befreit und durch die Champion-Essenzen freigeschaltet habt, desto reger wird das "Leben" im Zentrum der Verschmolzenen Stadt. Aber Achtung: Mit Gold kommt ihr hier weniger weit – sammelt also reichlich ätherische Überreste, um mit ihnen zu handeln.

Einige der Geister tauschen gerne ihre Waren mit euch. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Das Schwarze Emporion

Natürlich darf auch das Schwarze Emporion nicht fehlen. Dieses findet ihr in Dockstadt, nachdem ihr darüber per Brief von Xenon dem Antiquariat informiert wurdet. Zusätzlich erhaltet ihr die Quest „Das Schwarze Emporion“, in welcher ihr Xenon besuchen sollt.



Das Schwarze Emporion befindet sich im Osten von Dockstadt und wird euch mit einem großen Symbol gekennzeichnet. Neben einzigartigen Items, findet ihr hier das Geschenk für Harding, da sie keiner Fraktion angehört.

Das Schwarze Emporion findet sich im Osten der Dockstadt. (© Screenshot GIGA)

