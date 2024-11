Dragon Age – The Veilguard: Aussehen ändern & Outfit wechseln

Ihr wollt euren Rook im Laufe der Geschichte optisch anpassen oder seid einfach nicht zufrieden? Wie ihr in Dragon Age: The Veilguard euer Aussehen ändert und welche Optionen ihr dabei habt, zeigen wir euch hier.

Hier ändert ihr das Aussehen von Rook

Angekommen im Leuchtturm, findet ihr euch im Lazarett mit Varric wieder. Sobald ihr euch frei bewegen könnt, habt ihr Zugriff auf den Spiegel der Verwandlung, der in einer Ecke des Lazaretts steht. Interagiert ihr mit ihm, öffnet sich das Menü, in welchem ihr das Aussehen eures Rooks verändern könnt.

Der Spiegel der Verwandlung findet sich im Lazarett. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Alle Optionen und Möglichkeiten, um das Aussehen zu ändern

Das Schöne am Spiegel der Verwandlung ist, dass ihr so ziemlich jede Instanz eures Rooks frei gestalten könnt. Ihr könnt aus 12 Voreinstellungen wählen, oder die individuelle Route gehen und euren bereits erstellten Charakter bearbeiten.



Hier habt ihr alle Regler und Optionen wie zu Beginn des Spiels. Kopfform, Augenfarbe, Haare, Narben und so weiter können neu eingestellt werden. Seid ihr zufrieden mit den Anpassungen, speichert ihr diese.



Jetzt könnt ihr im Menü ein Feld weiter gehen und euren Namen ändern. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, die Stimme sowie Stimmlage von Rook zu verändern. Seid ihr zufrieden, geht ihr zur Übersicht. Stimmt auch hier alles, könnt ihr die Charakteranpassung abschließen und die Änderungen speichern.

Fast alle Facetten von Rook können nachträglich angepasst werden. (© Screenshot GIGA)

Rooks Outfit anpassen

Ob im Leuchtturm oder unterwegs in Thedas – Rook hat eine große Auswahl an Klamotten, die ihr jederzeit wechseln könnt. Um euer Outfit zu ändern, müsst ihr in die Meditationskammer des Leuchtturms gehen. – dort findet ihr die Garderobe.

Ob Freizeitkleidung oder Rüstung – ihr habt 117 Optionen in der Garderobe. (© Screenshot GIGA)

Habt ihr die Meditationskammer – oder auch Rooks Schlafzimmer – noch nicht geöffnet, findet ihr im Lazarett eine Truhe mit euren bisher freigeschalteten Klamotten. Interagiert ihr mit der Truhe oder der Garderobe, könnt ihr nicht nur eure Rüstung und Freizeitkleidung anpassen, sondern auch eure Waffen und Helme.



Freizeitkleidung und Rüstungen findet ihr während eurer Abenteuer in Truhen oder bei den Fraktions-Händlern. Schaut aber auch auf den Marktplätzen von Dockstadt, Treviso und Co. vorbei – hier können sich weitere Klamotten für Rook finden. Insgesamt gibt es 117 Freizeitkleidungen und Rüstungen, die ihr anziehen könnt.

Hinweis: Wählt ihr eure Rüstung in der Garderobe aus, wird diese nur optisch verändert. Um die Werte einer Rüstung zu erhalten, müsst ihr diese im Menü austauschen. Dort könnt ihr auch mit einem Klick auf das Auge das Aussehen aktivieren sowie deaktivieren.

