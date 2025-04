Schedule 1: Umziehen und Kleidung anziehen

Als Drogenboss müssen natürlich die Klamotten stimmen. Auch in Schedule 1 könnt ihr euch umziehen und unterschiedliche Kleidungsstücke tragen. Das Spiel erklärt jedoch nicht, wie das Ganze funktioniert. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr euch umzieht und eure Kleidung ändert.

Kleidung in Schedule 1 kaufen

Damit der Drip stimmt und ihr euch individuell anziehen könnt, müsst ihr natürlich zuerst neue Klamotten kaufen. Kleidung besitzt in Schedule 1 übrigens keine Stats. Klamotten sind rein kosmetisch und bringen keinerlei Gameplay-Vorteile.



Um neue Klamotten zu kaufen, müsst ihr zu einem der Läden mit dem Namen "Thrifty Threads" gehen. Ihr findet die Stores an mehreren Punkten auf der Karte.

In "Thrifty Threads" könnt ihr unter anderem Oberteile, Hosen und Kopfbedeckungen kaufen. Die Stores bieten außerdem unterschiedliche Accessoires. Um Geld zu verdienen, könnt ihr seit dem letzten Patch auch Items und Sachen verkaufen.



Die Klamotten werden in der Kaufauswahl übrigens immer weiß angezeigt. Erst nachdem ihr bei einem Kleidungsstück auf "Add to Cart" klickt, könnt ihr eure Wunschfarbe auswählen.

In "Thrifty Threads" könnt ihr unterschiedliche Klamotten kaufen. (© Screenshot: GIGA)

Umziehen und Klamotten anziehen

Nachdem ihr in einem Thrifty-Threads-Store eure Kleidung gekauft habt, landet sie in eurem Inventar. Anschließend könnt ihr eure neuen Klamotten anziehen. Geht dafür wie folgt vor:

Schritt 1: Öffnet euer Smartphone und klickt anschließend am oberen Bildschirmrand auf "Character".

Öffnet euer Smartphone und klickt anschließend am oberen Bildschirmrand auf "Character". Schritt 2: Falls der Reiter "Character" bei euch nicht vorhanden ist, klickt auf eurer Tastatur auf die Tab-Taste, danach sollte der Reiter zu sehen sein.

Falls der Reiter "Character" bei euch nicht vorhanden ist, klickt auf eurer Tastatur auf die Tab-Taste, danach sollte der Reiter zu sehen sein. Schritt 3: Im Reiter "Character" seht ihr euren Avatar und eure Ausrüstungsplätze. Zieht nun mit der Maus eure neuen Klamotten, die sich unten in der Inventarleiste befinden, in den gewünschten Slot, um die Kleidung anzuziehen.

Im Reiter "Character" könnt ihr euch umziehen. (© Screenshot: GIGA)

