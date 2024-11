Dragon Age – The Veilguard: Der Schatz der Haischlund-Höhen

Die Statuen der Grauen Wächter sind immer in gutes Indiz dafür, dass sich in der Nähe ein paar Truhen verstecken. So auch mit dem Schatz der Haischlund-Höhen in Dragon Age: The Veilguard. Doch wie lässt sich das Statuen-Rätsel in Rivain lösen? Wir zeigen es euch.

Den Schatz der Haischlund-Höhen finden

Versteckt unter dem Haischlund warten vier Statuen der Grauen Wächter auf euch. Denn sie behüten den Schatz der Haischlund-Höhen. Innerhalb der Gefährtenquest von Taash, erreicht ihr die Lava-überströmte Höhle, um den Drachenkönig zu treffen. Denn zwischen all den Überresten der Grauen Wächter, hat dieser seinen Thron errichtet.



Habt ihr euch ihm entledigt, könnt ihr die Gegend munter erkunden und stolpert dabei im Gebiet der Lavahöhlen auf das Statuenrätsel. Wir haben euch den Standort auf der Karte markiert:

Hier findet ihr das Statuenrätsel für den Schatz der Haischlund-Höhen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Das Statuenrätsel lösen

Oftmals müsst ihr die Statuen der Grauen Wächter lediglich in die Richtung eines Schildes oder einer Fackel drehen – anders ist es bei denen in der Haischlund-Höhe. Hier müsst ihr Hinweise finden, die euch verraten, in welche Richtung die jeweiligen Statuen gucken sollen. Diese findet ihr verteilt in der unmittelbaren Umgebung – meist vor den Füßen einer andern Statue des Ordens. Habt ihr diese eingesackt, findet ihr sie zusätzlich in eurem Quest-Log.

In eurem Quest-Buch findet ihr die eingesammelten Hinweise zu dem Statuenrätsel. (© Screenshot GIGA)

Ihr müsst vier Statuen in ihre richtige Position bringen und so eine Schlacht nachstellen. Hinter ihnen hängen Plaketten, die euch den jeweiligen Namen des abgebildeten Wächters zeigen. Damit ihr aber auch ohne die Hinweise an den Schatz der Haischlund-Höhen in Dragon Age: The Veilguard kommt, haben wir die Lösung des Statuenrätsel für euch in einem Video vorbereitet:

Sind alle Statuen in ihrer richtigen Position, öffnet sich das Tor von dem zerstörten Turm, der nur einen Gang weit von dem Rätsel entfernt ist. Innen findet ihr eine große Truhe und mehrere kleine, die ihr nun euer eigen nennen könnt.

