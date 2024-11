Dragon Age – The Veilguard: Heimsuchungen und Kampf in „Gipfel seiner Art“

Es spukt in den Hallen der Nekropole und es liegt an euch der Heimsuchung ein Ende zu bereiten. Doch erst muss der Dämon gefunden werden. Wir zeigen euch alle Standorte der Heimsuchungen in „Gipfel seiner Art“.

Quest „Gipfel seiner Art“ starten

Die Quest könnt ihr erst erhalten, nachdem ihr Emmrich für die Schleierwacht angeheuert habt. Das ist demnach erst möglich, nachdem ihr euch zwischen Minrathous und Treviso entscheiden musstet.



Angekommen in den Hallen der Nekropole, helft ihr Emmrich dabei, die bösen Geister zu verbannen. Ist dies getan, wendet sich die Trauerwacht erneut an euch und erzählt euch von den verbleibenden Venatori in den Hallen. Beseitigt sie und ihr stoßt vor eine große, verschlossene Tür.



Hinter ihr versteckt sich der Formlose, der aus seinen Fesseln entkommen ist und nun Thedas heimsuchen will. Es liegt an euch, diese Heimsuchungen zu unterbinden – doch dafür müsst ihr diese erst finden.

Fundorte aller Heimsuchungen

Ihr erhaltet für jede Heimsuchung eine Quest, die euch den ungefähren Bereich der jeweiligen Region anzeigt. Dort angekommen, passiert nicht viel, bis ihr mit einer grünen Flamme interagiert. Ihr müsst diese aktivieren, um den Formlosen aus einem Versteck zu locken. Gesagt, getan, will euch dieser direkt ans Leder.



Dreimal werdet ihr den Dämon besiegen müssen, bevor ihr zum Finale von „Gipfel seiner Art“ gelangt. Eure Reise führt euch nach:

Wald von Arlathan

Hossberg-Feuchtlande

Dockstadt

Von links nach rechts: Arlathan, Hossberg-Feuchtlande, Dockstadt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die grünen Flammen befinden sich immer in dem auf der Karte angezeigten Bereich. Haltet also einfach Ausschau nach ihr. Hinweis: Die Flamme in Dockstadt befindet sich direkt neben dem Tor, durch welches ihr auf die Kampffläche gelangt.



Zusätzlich findet ihr beim Ort der Heimsuchung in den Hossberg-Feuchtlanden einen der Champions, den ihr für die Quest „Herz der Verderbtheit“ besiegen müsst.

Den Formlosen besiegen

Der Formlose erwartet euch hinter der verschlossenen Tür in den Hallen der Nekropole – in der Form eines Drachen. Um ihn zu besiegen, ist es empfehlenswert, Stufe 40 oder höher zu sein. Es ist euch dennoch möglich, den Drachen mit einer geringeren Stufe zu besiegen.



Der Drache ist besonders anfällig gegen Nekrose – beachtet dies also bei eurer Wahl der Begleiter. Achtet beim Kampf auf die leuchtenden Stellen am Körper des Drachen. Liegt er auf dem Boden, findet sich der schwächste Punkt an seiner Brust. Zwischenzeitlich wird der Drache Untote beschwören und sich auf eine höhere Ebene bewegen, um euch mit Blitzen zu attackieren.

Der Formlose hat den Körper eines Drachens übernommen. (© Screenshot GIGA)

Nach eurem Sieg solltet ihr die zahlreichen kleinen Kammern begutachten. Hier findet ihr neben Gold und Ressourcen auch eine Kiste mit einem einzigartigen Item. Zusätzlich erhaltet ihr:

1000 XP

+ 200 Punkte für die Trauerwacht

+ 300 Punkte für die Meister des Schicksals

Die Trophäe „Entfesselt“

Den Formlosen zu beschreiben ist wahrlich nicht einfach – könnt ihr jedoch diese Helden anhand einer bescheuerten Beschreibung erkennen?

