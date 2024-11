Dragon Age – The Veilguard: Bürgermeister retten oder zurücklassen?

D'Metas Übergang ist der Verderbnis übergeben worden und Grund dafür ist die Gier von einem Mann. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr in Dragon Age: The Veilguard den Bürgermeister rettet oder ihn seinem Schicksal überlasst.

Den Bürgermeister retten

Auch wenn der Bürgermeister sein ganzes Dorf für die Aussicht von Gold geopfert hat, entscheidet ihr euch dafür ihn zu befreien. Das zieht ein paar Konsequenzen mit sich.



Während beispielsweise Bellara nicht einverstanden ist mit eurer Entscheidung, wird Neve euch zustimmen. Wollt ihr also eure Beziehung zu einer von beiden schnell aufbauen, solltet ihr dies im Hinterkopf behalten.



In der Hoffnung, dass der Bürgermeister sich nicht erneut von den Göttern überreden lässt, schneidet ihr ihn aus den Verderbnis-Tentakeln hinaus. Doch nach einiger Zeit werdet ihr den Bürgermeister von D'Metas Übergang erneut treffen – und zwar bei einer Versammlung der Venatori und Elgar'nan während der Hauptquest „Das Blut Arlathans“.



Da ihr aber inkognito unterwegs seid, werdet ihr kein Gespräch mit ihm führen oder den Kampf mit ihm suchen. Seine Präsenz wird lediglich von Rook und euren Gefährten kommentiert.

Den Bürgermeister seinem Schicksal überlassen

Entscheidet ihr euch dafür, dass Bürgermeister Julius für seine Taten büßen muss, werden eure Gefährten darauf reagieren. Bellara stimmt euch wohlwollend zu, während Neve dies missbilligt und die Definition von Gerechtigkeit infrage stellt.



Ihr werdet den Bürgermeister nicht selbst töten, sondern in den Fängen der Tentakel lassen, die sich um ihn herum schlingen. Anders als bei der Option den Bürgermeister leben zu lassen, werdet ihr die Konsequenzen eurer Entscheidung am eigenen Leibe zu spüren bekommen.



Einige Zeit später werdet ihr ihn im Wald von Arlathan über den Weg laufen – allerdings ist vom alten Bürgermeister nichts mehr übrig. Dieser ist der Verderbnis verkommen und zur Dunklen Brut mutiert. Euch bleibt also keine andere Wahl, als Julius im Kampf zu besiegen.

Bürgermeister Julius wird zum Grauen Wächter

Eine dritte Option steht euch nur zur Verfügung, wenn ihr bei der Wahl eurer Fraktion die Grauen Wächter wählt. Anstatt den Bürgermeister der Verderbnis zu überlassen oder ihn auf freien Fuß zu setzen, könnt ihr ihn dazu verdonnern, dem Orden beizutreten.



So kann der Bürgermeister versuchen, seine Sünden wieder wettzumachen. Im späteren Verlauf, werdet ihr ihn in den Hossberg-Feuchtlande treffen. Dort sollt ihr Graue Wächter suchen, die seit geraumer Zeit verschwunden sind. Julius ist euch jedoch zuvorgekommen und hat seinen Ordens-Brüdern das Leben gerettet.

