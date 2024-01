The Last of of Us 2: Alle Codes für Tür, Tresore und Safes

In The Last of Us 2 benötigt ihr Safe-Codes, um die 14 verschiedenen Tresore im Spielverlauf zu öffnen. Falls ihr die Hinweise auf die Kombinationen nicht entdecken könnt oder nicht lange suchen wollt, zeigen wir euch an dieser Stelle alle 14 Safe-Codes und auch den Türcode für die Tunnel.

The Last Of Us 2 Facts

Anzeige

Generelle Spoiler-Warnung: Für alle unsere Guides zu The Last of Us 2 wollen wir eine deutliche Spoiler-Warnung für all diejenigen aussprechen, die das Spiel noch nicht abgeschlossen haben. Im Folgenden gehen wir auf Details im Spielverlauf ein, die eindeutig als Spoiler empfunden werden könnten.

Safes gehören zu den Sammelobjekten von The Last of Us 2 und zudem schaltet ihr mit „Safeknacker“ eine der Trophäen frei, wenn ihr alle 14 Safes im Spielverlauf geöffnet habt. Hinweise auf die nötigen Zahlen-Codes sind meist auf Dokumenten oder in der Spielwelt versteckt. Damit ihr nicht lange grübeln müsst, könnt ihr aber auch einfach in unsere Liste schauen, in der wir euch alle 14 Safe-Codes und einen Türcode zeigen. Sie bleiben immer gleich und ändern sich auch im New Game Plus nicht.

Tipp: Die Safe-Codes lassen sich auch auf andere Weise herausfinden, sofern ihr ein gutes Gehör habt. Denn bei einer korrekten Zahlenposition gibt es einen besonderen Sound beim Einrasten. Ihr könnt also auch einfach jede Zahl von 1 bis 99 ausprobieren und nur auf den besonderen Klang achten, um die richtige Position herauszufinden.

Anzeige

Übersicht aller 14 Safe-Codes (inkl. Türcode)

Anzeige

Safe #1 im Greenplace Market

Kapitel: Jackson (Ellie)

Jackson (Ellie) Mission: Patrouille

Sobald ihr mit Ellie das erste Mal die Gasmaske aufsetzen müsst und den ersten Sporenbereich betretet, findet ihr in einem Nebenraum des Supermarkts einen Safe vor. Direkt daneben auf dem Schreibtisch liegt das Dokument „Braver Junge“-Kombination, das euch den Hinweis auf den Code gibt. Die Kombi soll dabei das Datum sein, an dem der brave Junge Mitarbeiter des Monats geworden ist.

Mit dem braven Junge ist der Hund gemeint, dessen Bild auch auf dem Schreibtisch steht. Außerhalb des Raum findet ihr eine Tafel an der Wand, die die Mitarbeiter der einzelnen Monate zeigt und beim Monat Juli 2013 entdeckt ihr eben jenes Bild des Hundes wieder. Dementsprechend lautet die Kombination für den Safe 07-20-13.

Anzeige

Der brave Junge wurde im Juli 2013 Mitarbeiter des Monats. Der Code lautet also 07-20-13. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Safe #2 im Tresorraum der Bank

Kapitel: Seattle Tag 1 (Ellie)

Seattle Tag 1 (Ellie) Mission: Zentrum

In der Westlake Bank im Süden der Karte (Drittes Gebäude von links) könnt ihr hinten links im Bereich den Tresorraum betreten. Hier liegt am Boden eine Tasche mit den Bankraubplänen. Auf diesen ist der Code 60-23-06 für den Tresor ein paar Meter weiter verzeichnet.

Die Bankraubpläne verraten euch den Code (60-23-06) für den Tresor. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Safe #3 beim West-2-Kontrollpunkt

Kapitel: Seattle Tag 1 (Ellie)

Seattle Tag 1 (Ellie) Mission: Zentrum

Ebenfalls im Zentrum könnt ihr ganz im Westen den West-2-Kontrollpunkt betreten und einen weiteren Safe finden. Den Hinweis auf den Code findet ihr bei der Notiz für die gemeinschaftliche WLF-Vorratskiste weiter östlich bei einer Leiche. Diese besagt, dass die Kombination dem alten Code für West 2 entspricht. Diesen findet ihr wiederum auf dem Dokument mit den Kontrollpunkt-Torcodes, das ihr in der Mission zuvor gefunden habt. Er lautet 04-51.

Der Kontrollpunkt-Code 04-51 von West 2 entspricht auch der Kombination für den Safe. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Safe #4 im Gerichtsgebäude

Kapitel: Seattle Tag 1 (Ellie)

Seattle Tag 1 (Ellie) Mission: Zentrum

Sobald ihr im Gerichtsgebäude bei den Fahrstühlen angekommen seid, seilt euch noch nicht ab, sondern betretet den Raum im hinteren Bereich durch das Fenster, wo ein weiterer Safe steht. Den Code dafür findet ihr im selben Raum am Whiteboard sowie auf der Rückseite des Dokuments „Liste bekannter WLF-Agitatoren“ im Aktenschrank links daneben. Er lautet 86-07-22.

Der Code 86-07-22 ist gut sichtbar auf dem Whiteboard im selben Raum wie der Safe zu sehen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Safe #5 im Gebrauchtwarenladen

Kapitel: Seattle Tag 1 (Ellie)

Seattle Tag 1 (Ellie) Mission: Capitol Hill

Im Bereich mit den vielen Stolperdrahtfallen könnt ihr gegenüber vom Kampfsportstudio einen Gebrauchtladen (Wellwishes Store & Donation Center) betreten. Im Hinterraum steht ein weiterer Safe. Den Hinweis auf den Code findet ihr auf der Gebrauchtladenwaren-Notiz vor dem Raum an der Pinnwand.

Allerdings sind die letzten beiden Zahlen der Kombination vom Zettel abgerissen. Den vollständigen Code findet ihr aber an der Toilettenwand nebenan neben dem Waschbecken. Die letzten sechs Ziffern der Telefonnummer bilden die Kombination. Sie lautet 55-01-33.

Die letzten sechs Ziffern der Telefonnummer an der Toilettenwand verraten euch den Safe-Code 55-01-33. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Türcode in den Tunneln der U-Bahn

Kapitel: Seattle Tag 1 (Ellie)

Seattle Tag 1 (Ellie) Mission: Die Tunnel

Keinen Safe-Code, aber einen Türcode benötigt ihr, um die verschlossene Tür im Pausenraum der U-Bahn-Tunnel zu öffnen. Den Hinweis erhaltet ihr von der Umkleideraum-Notiz auf dem Tisch neben der Tür. Zerschlagt ihr anschließend das Glas des Getränkeautomaten nebenan, könnt ihr eine Dose mit angeklebter Notiz finden, die euch die ersten drei Zahlen der fünfstelligen Kombination verrät. Da ihr an der Tür jede Zahl nur einmal eingeben könnt, findet ihr die restlichen Ziffern schnell heraus. Der Türcode lautet 15243.

Mit den ersten drei Zahlen auf der Getränkedose ist der Rest des Codes ein Klacks. Er lautet 15243. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Safe #6 in der Autowerkstatt

Kapitel: Seattle Tag 2 (Ellie)

Seattle Tag 2 (Ellie) Mission: Hillcrest

Im dritten größeren Erkundungsbereich findet ihr hinter Tattoo-Studio und Waschsalon eine Autowerkstatt, die mit einer Mülltone blockiert wurde. Darin befindet sich der nächste Safe. Den Code verrät euch das Dokument „Dales Kombination“, welches in der Küche hinter der großen Bar an der Wand hängt. Sie lautet 30-82-65.

Die Kneipennotiz an der Wand in der Küche verrät euch den Code 30-82-65. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Safe #7 im Wohnhaus

Kapitel: Seattle Tag 2 (Ellie)

Seattle Tag 2 (Ellie) Mission: Die Seraphiten

Kurz vor dem Seattle Conference Center kommt ihr auf der linken Seite an einem Wohnahus vorbei. Im Schlafzimmer der Wohnung auf der rechten Seite im ersten Stock steht ein Safe im Kleiderschrank. Den Hinweis auf den Code gibt euch der Kalender, der rechts neben dem Bett hängt. Das Datum des 30. Jahrestages verrät euch die Kombination. Allerdings müsst ihr bei der Jahreszahl entsprechend 30 Jahre abziehen. Der Safe-Code lautet also 08-10-83.

Zieht entsprechend des Jubiläums 30 Jahre vom Datum ab, um auf die Kombination 08-10-83 zu kommen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Safe #8 in Westons Apotheke

Kapitel: Seattle Tag 2 (Ellie)

Seattle Tag 2 (Ellie) Mission: Die Seraphiten

Kurz vor Ankunft beim Krankenhaus passiert ihr auf der rechten Seite Westons Apotheke. Hinter dem Kassentresen findet ihr die Apotheken-Notiz, die euch den Code 38-55-23 verrät. Den Safe selbst findet ihr im Hinterzimmer, welches ihr durch ein Loch in der Wand betreten könnt.

Die Apotheken-Notiz verrät euch die Safe-Kombination 38-55-23. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Safe #9 im Drogenversteck

Kapitel: Seattle Tag 3 (Ellie)

Seattle Tag 3 (Ellie) Mission: Die überschwemmte Stadt

Bei eurem ersten Zwischenstopp mit dem Boot, könnt ihr im oberen Stockwerk bei der Leiche in der Ecke die Drogen-Notiz finden, die euch den Code 70-12-64 verrät. Den Safe könnt ihr erreichen, wenn ihr durch den eingestürzten Bereich auf der anderen Seite kriecht, der von einem verschiebbaren Karren verdeckt wird.

Die Drogen-Notiz verrät euch den Code 70-12-64. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Safe #10 im Waffenversteck

Kapitel: Seattle Tag 1 (Abby)

Seattle Tag 1 (Abby) Mission: Zu Fuß

Im Baustellen-Trailer, den ihr durch das Außenfenster betreten könnt, findet ihr die WLF-Waffenlager-Notiz auf dem Aktenschrank. Diese verrät euch, dass die Kombination „Der große Gewinn“ ist. Schaut ihr euch im Trailer genau um, findet ihr ein Lotto-Ticket an der Pinnwand, die euch den Safe-Code 17-38-07 verrät. Diesen könnt ihr beim Safe im Raum kurz danach eingeben, den ihr durch das Loch in der Häuserwand betreten könnt. Im Safe könnt ihr mit der Jagdpistole übrigens eine der Waffen von The Last of Us 2 finden.

Das Lotto-Ticket mit „dem großen Gewinn“ verrät euch die Kombination 17-38-07. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Safe #11 in der Jasmine-Bäckerei

Kapitel: Seattle Tag 1 (Abby)

Seattle Tag 1 (Abby) Mission: Feindliches Gebiet

In Chinatown mit den vielen Geschäften links und rechts, steht ein weiterer Safe in der Jasmine-Bäckerei (erster Laden auf der linken Seite). Den Code dafür findet ihr auf einer Notiz im ersten Stock des Antiquitätenladens auf der rechten Seite. Er lautet 68-96-89.

Der Code für den Safe der Jasmine-Bäckerei lautet 68-96-89. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Safe #12 auf dem Achterdeck des Schiffs

Kapitel: Seattle Tag 1 (Abby)

Seattle Tag 1 (Abby) Mission: Die Küste

Im Schiffswrack könnt ihr kurz nach Erhalt der Armbrust die Meutereinotiz finden, aus der ihr die Kombination 90-77-01 erfahrt. Diese könnt ihr später beim Safe oben auf dem Achterdeck eingeben.

Die Meutereinotiz verrät euch den Safe-Code 90-77-01. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Safe #13 im Apartment

Kapitel: Seattle Tag 2 (Abby)

Seattle Tag 2 (Abby) Mission: Die Abkürzung

Im Verlauf kommt ihr durch ein Apartment, wo ihr auf dem Flurtisch das Dokument „Nachbarn-Briefwechsel“ vorfindet. Dieses gibt euch den Hinweis auf den Code für den Safe hinter euch im Schlafzimmer. Auf der Rückseite der Notiz steht, dass sich die Kombination aus den beiden Wohnungsnummern der Bewohner ergibt, die im Brief erwähnt werden. Anhand der Namen und ihrer Kürzel (S für Sam, J für Julia) könnt ihr euch draußen die Nummernschilder anschauen und so die Kombination 30-23-04 bilden.

Die Safe-Kombination 30-23-04 könnt ihr anhand der Namensschilder im Hausflur herausfinden. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Safe #14 im Fitnessstudio

Kapitel: Seattle Tag 2 (Abby)

Seattle Tag 2 (Abby) Mission: Abwärts

Im Café-Bereich des Fitnessstudios findet ihr im Zimmer hinter dem Tresen eine Notiz an der Pinnwand, die euch den Hinweis auf die Kombination für den Safe gibt, der im Raum hinter dem Empfang neben den Fahrstühlen steht. Dem Dokument nach entspricht der Code dem WLAN-Passwort, welches an verschiedenen Stellen im Fitnessstudio an Schildern geschrieben steht. Es lautet 12-18-79.

Der Safe-Code vom Fitnessstudio entspricht dem WLAN-Passwort und lautet 12-18-79. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.