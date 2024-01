The Last of Us: Erfolgsserie hat seine Abby-Darstellerin gefunden

Mit der ersten Staffel der Adaption zu The Last of Us gelang HBO ein echter Serien-Hit. Eine der wichtigsten Figuren von Staffel 2 wird Ellies Gegenspielerin Abby, für die jetzt auch die Darstellerin feststeht.

The Last Of Us 2 Facts

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel von The Last of Us sollen noch im Februar 2024 beginnen. Eine der wichtigsten Rollen war bisher noch unbesetzt, doch auch für Antagonistin Abby wurde nun eine Schauspielerin gefunden.

Kaitlyn Dever wird Abby spielen

Die amerikanische Schauspielerin Kaitlyn Dever wird die Rolle der Abby übernehmen. Das teilte HBO über den X-Account des eigenen Streaming-Dienstes HBO Max mit:

Dever spielte bereits in bekannten Serien wie Justified oder Dopesick mit und in Filmen wie Booksmart und No One Will Save You. Die Darstellerin hat sogar bereits mit Naugty Dog, dem Entwickler hinter The Last of Us, zusammengearbeitet. In Uncharted 4: A Thief’s End verlieh sie Nathtan Drakes Tochter Cassie ihre Stimme und durch Motion-Capture-Aufnahmen auch ihr Aussehen.

Wer ist Abby aus The Last of Us?

Die Figur Abigail Anderson taucht erst in Part 2 der Reihe auf und ist neben Ellie, der zweite spielbare Charakter. Aus Spoilergründen sei nur so viel gesagt, dass es sich bei Abby um eine Widersacherin von Joel und Ellie handelt, die auf Rache sinnt. Kaitlyn Dever wird für die Rolle einige Zeit im Fitnessstudio verbringen, denn Abby ist als Kämpferin einer Miliz mitten in einer Apokalypse entsprechend trainiert und muskulös.

Es wird spannend zu sehen sein, wie HBO mit Abby als eigentlich weitere Hauptfigur in der Serie umgeht. Möglicherweise drehen sich einige Folgen ausschließlich um sie. Doch die Adaption nahm sich auch bereits einige Freiheiten. So widmet sie sich deutlich intensiver und auch positiver der Beziehung der beiden Charaktere Bill und Frank als das Videospiel.

Wie Deadline berichtet, sollen die Dreharbeiten in Kürze beginnen. (Quelle: Deadline). Der Release der zweiten Staffel ist dann für 2025 geplant. In Deutschland wird die Serie wahrscheinlich wieder über Sky und WOW zu sehen sein.