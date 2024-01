Klein, aber oho: So einen Apple Store hat die Welt noch nicht gesehen

Hunderte Apple Stores gibt es in der Welt, aber dieses Exemplar ist tatsächlich einzigartig und außergewöhnlich. Kleiner Nachteil: Kaufen kann man in diesem miniaturisierten Ladengeschäft nichts. Dafür kommt man aus dem Staunen nicht heraus.

Apple Facts

Nicht wenige Apple-Kunden kaufen ihre iPhones, iPads oder Macs lieber direkt vor Ort in den Shops des Herstellers. Die Apple Stores sind aber viel mehr als bloße Geschäfte, sie sind ein Treffpunkt für Fans der Marke und bieten auch allerlei Workshops und Veranstaltungen kostenfrei an.

Kleinster Apple Store der Welt im Maßstab 1:64

All dies funktioniert aber nicht im nachgebauten Apple Store des YouTube-Kanals „downsize99“, nicht verwunderlich bei einer maßstabsgetreuen Größe von nur 1:64. So einen kleinen, aber zugleich auch detaillierten Apple Store hat die Welt noch nicht gesehen (Quelle: downsize99 via ifun.de).

Modelliert wurde der erste Apple Store überhaupt in Südkorea, „Apple Garosugil“ wurde vor sechs Jahren eröffnet und befindet sich in Gangnam, dem modernen Zentrum von Seoul. Der verantwortliche Gestalter Juyeong Yoo bastelt seit 2020 derartige Miniaturen. Der Apple Store ist sein jüngstes und zwölftes Diorama.

Müsst ihr gesehen haben:

Wer sich beispielsweise auch für das Miniatur Wunderland in Hamburg begeistern kann, der sollte sich das dazugehörige Video unbedingt anschauen. In diesem wird der Entstehungsprozess detailliert gezeigt und auf etwas über 40 Minuten komprimiert.

Vorbereitung ist alles

Absolut sehenswert, vor allem wenn man bedenkt, wie viel Liebe hier hineingesteckt wurde. Interessant: Um den Apple Store nachbauen zu können, war es vorher natürlich notwendig, dem Original einen Besuch abzustatten. Bei dem wurden zahlreichen Fotos geschossen, aber auch Messungen durchgeführt. Alles diente dazu, um am Ende die entsprechenden Abstände, Verhältnisse und Größen haargenau abbilden zu können.

Weitere Bilder des Apple Stores und zusätzliche Projekte finden sich zudem auf dem Instagram-Kanal von Juyeong Yoo – in jedem Fall einen Blick wert.