Möchte man bei Apple einkaufen, so geht dies entweder online im Webshop oder aber vor Ort im Apple Store. Wer demnächst ins Ladengeschäft geht, für den gibt es bald eine große Änderung. Diese hat Vorteile sowohl für den Hersteller als auch für die Kundinnen und Kunden.

Online und offline sind auch beim Apple Store getrennt. Wer sein iPhone, seinen Mac etc. nach Hause geliefert bekommen möchte, der muss online bestellen. Wer jedoch das Gerät gleich mitnehmen will, der kauft vor Ort in Apples Ladengeschäft ein.

Aber nicht immer ist die letzte Option möglich oder auch gewollt. Wer möchte beispielsweise schon mit einem riesigen 32-Zoll-Display untern Arm durch die Innenstadt hetzen?

Apple Store: Onlinebestellungen und Belieferungen direkt möglich

Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtet jetzt von einer wichtigen Änderung, die soll schon im August in den Apple Stores vorgenommen werden (Quelle: Bloomberg).

Demnach wird der Apple Store vor Ort auch Onlinebestellungen und Belieferungen anbieten. Ihr geht also in den Apple Store, schaut euch die Geräte an, testet und fragt nach Belieben und im Anschluss kauft ihr es. Ihr müsst es aber nicht mitnehmen, sondern ihr lasst es euch einfach nach Hause liefern. So spart ihr euch kurzerhand den Transport und müsst euch nicht darum kümmern. Auch personalisierte Produkte, die beispielsweise mit einer Gravur versehen sind, lassen sich nun so direkt vor Ort verkaufen.

Der große Apple Store in Berlin wurde vor zehn Jahren eröffnet:

Eröffnung des ersten Apples Stores in Berlin

Bisheriger Umweg entfällt

Die Idee ist eigentlich so einfach und bestechend, dass man sich fragt, warum dies bisher nicht funktionierte? Nun, mit einem Trick ging dies schon. So wählten die Store-Angestellten den Umweg über den Apple Online Store. Kundinnen und Kunden bestellten also über die Webseite des Herstellers auf einem Mac oder einen iPad im Ladengeschäft, ganz so, als würden sie daheim eine Bestellung aufgeben.

Jetzt aber fällt dieser unnötig komplizierte Schritt endlich weg und die Store-Mitarbeiter können direkt an derartigen Umsätzen partizipieren. Alle Beteiligten gewinnen am Ende.

Vor allem für Apple selbst hat die neue Prozedur viele Vorteile. So dürfte die Vorhaltung insbesondere von großen Artikel in den Store-Lagern reduziert werden können. Dies senkt die damit verbundenen Kosten und erhöht die Profitabilität des Unternehmens.