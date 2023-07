Käufer eines iPhones sind im Vorteil, denn die können sich immer auf neue Modelle im Herbst einstellen. Eine Sicherheit in der Planung, die Apple den Kundinnen und Kunden des iPad Air leider nicht zugesteht. Wie also steht es um das iPad Air 2023?

Apple Facts

Jeder weiß, dass im Herbst (meist im September) neue iPhones auf den Markt kommen. Auch 2023 wird eine neue Modellreihe erwartet und das iPhone 15 wird sicherlich wieder viele Käufer finden. Bei so viel Kalkulierbarkeit können die Kundinnen und Kunden ihre Anschaffung exakt planen.

iPad Air 2023: Apples Pläne

Anders bei den iPads. Die werden zwar auch regelmäßig erneuert, aber eben nicht zu festen Zeiten im Jahr. So ist nie klar, wann mit neuen Modellen zu rechnen ist. Selbst Apple-Insider Mark Gurman kann nur bedingt helfen. So bestätigt er zwar in seinem jüngsten Bericht die Arbeiten Apples an einem neuen iPad Air, möchte sich aber noch nicht festlegen, ob mit einem neuen Modell noch Ende 2023 oder erst 2024 zu rechnen ist (Quelle: Bloomberg).

Sicher hingegen scheint für ihn die Tatsache zu sein, dass mit größeren Änderungen erst nach dem Erscheinen der iPad Pros mit M3-Chip und OLED-Bildschirm zu rechnen ist. Der M3 Chip könnte zwar schon im Oktober in den Macs Premiere feiern, doch im iPad Pro werden wir ihn wohl erst 2024 sehen. Insofern sollte mit einem größeren Update erst im nächsten Jahr gerechnet werden. Gleichwohl lassen sich kleinere Änderungen für eine mögliche 6. Generation des iPad Air nicht gänzlich ausschließen.

Das aktuelle Modell hat schon weit über ein Jahr auf dem Buckel:

iPad Air 5: Mit der Kraft des M1

Es sei erinnert, dass das aktuelle Modell des iPad Air bereis im März 2022 vorgestellt wurde. Damals spendierte Apple dem Tablet den M1-Chip, eine bessere 12-Megapixel-Frontkamera mit Center Stage, einen schnelleren USB-C-Anschluss und 5-G-Unterstützung bei den Mobilfunk-Varianten.

Mögliche neue Merkmale eines iPad Air der 6. Generation

Unklar bleibt für Kunden bis jetzt aber nicht nur ein möglicher Vorstellungstermin. Auch die Änderungen zum aktuellen iPad Air sind noch nicht abschließend geklärt. Möglich wären jedoch:

M2-Chip

Thunderbolt-Anschluss wie die Pro-Modelle

horizontal ausgerichtete Frontkamera wie beim iPad der 10. Generation

neue Farben

Es bleibt also dabei: Echte Planungssicherheit gibt es bei Apple nur für iPhone-Kunden. Wer sich für ein iPad interessiert, muss dagegen mit längeren Produktlaufzeiten rechnen und kann den Kauf eines neuen Modells deshalb nicht exakt planen.