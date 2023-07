Ihr glaubt auf Basis den bisherigen Gerüchte schon jedes Detail des neuen iPhone 15 zu kennen? Dieser neue Bericht hält dann doch noch eine Überraschung parat. So soll Apple nämlich mit einem neuen Trick alles aus dem Akku herausholen können.

Erst kürzlich berichteten wir über größere Akkukapazitäten bei allen künftigen Modellen des iPhone 15. Ein neuer Report verrät jetzt noch mehr über die Stromspender der neuen Apple-Handys.

Apple „stapelt“ Akkus im iPhone 15

So soll Apple ein neues Batteriedesign verwenden, die Rede ist von einer sogenannten „gestapelten Batterietechnologie“. Quelle dieses Gerüchts ist der Twitter-Account „RGcloudS“, der bisher vor allem Vorhersagen im Android-Bereich machte. Auch dieses Gerücht zum iPhone 15 stammt aus einem solchen Leak über die neuen Samsung-Modelle Galaxy S24 Plus und S24 Ultra, die wohl ebenfalls mit der „Stacked-Battery-Technologie“ ausgestattet sein sollen (Quelle: MacRumors).

Mittels der neuen Technologie erhöht sich einerseits die Energiedichte als auch die Lebensdauer der Akkus. Letzteres wird über eine gleichmäßige Verteilung der Wärme erreicht. Beim bisherigen Akkudesign konzentriert sich die Wärmeentwicklung dagegen punktuell, was die Lebensdauer negativ beeinträchtigt.

Gut zu wissen: Bei einer solch gestapelten Batteriezelle sind die einzelnen Elemente und Separatoren in Zickzack-Schichten gefaltet und nicht wie üblich aufgerollt. So wird weniger Platz verschwendet, es kann mehr Material untergebracht werden, was wiederum zu einer höheren Gesamtkapazität führt. Ergo: Die Energiedichte wird erhöht. Derartige Stromspender finden sich bereits heute schon in modernen E-Autos. Dort ermöglichen sie unser anderem auch eine schnellere Aufladung.

Mehr Leistung beim Laden im Gespräch

Doch damit enden die Vorhersagen der Quelle noch nicht. So verspricht ein weiteres Gerücht mehr Leistung bei der Betankung mit Strom. So könnte das iPhone 15 kabelgebunden mit 40 Watt und über MagSafe mit 20 Watt geladen werden. Allerdings könnte diese Vorhersage sich auch auf die Modelle des iPhone 16 in 2024 beziehen.

Aktuell ist beim iPhone 14 Pro Max übrigens bei 29 Watt (Kabel) beziehungsweise 15 Watt (MagSafe) Schluss. Ergo: Eine deutliche Verbesserung wäre auch in diesem Punkt für die Kundinnen und Kunden durch kürzere Ladezeiten spürbar.