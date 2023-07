Das iPhone 15 ist nicht mal vorgestellt, könnte aber schon zum alten Eisen gehören. Ein Insider will erfahren haben, dass Apples spezielle Periskop-Kamera mit umfangreichen Zoom-Möglichkeiten erst beim iPhone 16 vorhanden ist. Doch selbst hier soll nur das teuerste Modell profitieren.

Bericht: Erst iPhone 16 mit Super-Zoom

Im September wird Apple sein iPhone 15 vorstellen. Was auch immer der Konzern bei den Kameras vorhat, es könnte jetzt schon vom iPhone 16 in den Schatten gestellt werden. Ein Insider will nämlich erfahren haben, dass eine ganz besondere Periskop-Kamera von Apple erst beim Nachfolger zu finden sein soll.

Dem Gerücht nach soll aber nur das iPhone 16 Pro Max eine Super-Telekamera besitzen. Alle anderen Modelle müssten sich entsprechend mit einem weniger leistungsfähigen Zoom zufriedengeben. Wie sehr der Zoom einen Unterschied machen soll, macht ein Blick auf die kolportierte Brennweite deutlich. Die Telekamera des iPhone 13 Pro und iPhone 14 Pro kommt auf 77 mm, beim iPhone 16 Pro Max sollen es gewaltige 300 mm Brennweite sein.

Schon beim iPhone 15 Pro Max könnte mit einer ersten Periskop-Kamera zu rechnen sein. Diese soll aber nicht mehr als einen Zwischenschritt darstellen, bis dann beim iPhone 16 Pro Max eine deutlich erweiterte Variante zum Zuge kommt (Quelle: Digital Chat Station bei Weibo).

Im Vergleich, so behauptet der Insider, wird das iPhone 16 Pro Max einen um 12 Prozent größeren Kamerasensor besitzen. Das iPhone 14 Pro (Max) verfügt über einen 1/1,28-Zoll-Sensor. Beim diesjährigen iPhone 15 Pro Max wird hingegen keine Vergrößerung des Sensors erwartet.

Im Video: Das halten wir vom iPhone 14 (Pro).

iPhone 16: Was bringt die Super-Kamera?

Sollte sich Apple wirklich für die besondere Periskop-Kamera entscheiden, dann können Besitzer weit entfernte Motive extrem vergrößern und heranziehen. Auch bei Porträtfotografie kann ein Super-Zoom vorteilhaft sein, wenn genügend Abstand zwischen Motiv und Fotograf besteht.