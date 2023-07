Xiaomi hat bereits viele Smartphones auf dem Markt, die im Grunde alle relevanten Preisklassen abdecken. Mit Redmi und Poco hat das chinesische Unternehmen aber weitere Untermarken, die ebenfalls neue Smartphones planen. Genau das hat Poco jetzt bestätigt und könnte die Redmi-12-Modelle zu noch günstigeren Preisen anbieten.

Poco plant neue Android-Smartphones

Xiaomi, Redmi und Poco sind alles Marken, die zusammengehören. Meist bringt Xiaomi unter der eigenen Marke und unter Redmi neue Modelle auf den Markt, die etwas später als Abwandlungen von Poco-Handys zu noch günstigeren Preisen erscheinen. Genau das hat Himanshu Tandon von Poco in Indien jetzt offiziell angekündigt. Man habe mit der Poco-5-Serie großes Wachstum erfahren, doch jetzt wird es Zeit für die neue Poco-6-Serie:

Die 5er-Serie von Poco deckt alle möglichen Preisklassen ab. Vom Poco M5s für 160 Euro bis hin zum Poco F5 Pro 5G für 630 Euro ist alles dabei. Wenn Xiaomi also die Poco-Handys neu auflegt, dann können wir uns auf viele neue Preis-Leistungs-Kracher freuen, die technisch den Xiaomi-Handys zumindest ähneln. Meist bekommen die Poco-Modelle aber ein stark verändertes Design und unterscheiden sich somit deutlich von den Xiaomi-Geräten.

Wann genau die neuen Poco-Handys der 6er-Generation vorgestellt werden, hat Himanshu Tandon leider nicht verraten. Er sagt nur, dass die neuen Handys bald kommen. Dabei bezieht er sich in erster Linie auf den indischen Markt, doch meist kommen die Poco-Handys auch relativ schnell nach Deutschland. Uns erwarten also viele neue Smartphones.

So einfach holt ihr mehr aus eurem Xiaomi-Handy raus:

Xiaomi arbeitet auch an neuen Handys

Doch nicht nur Poco und Redmi dürften in diesem Jahr noch einige Smartphones auf den Markt bringen, auch Xiaomi selbst plant Großes. Schon in diesem Jahr soll es nämlich zumindest in China mit dem Xiaomi 14 das nächste Flaggschiff-Smartphone geben. Damit setzt sich Xiaomi von den günstigen Smartphones seiner anderen Marken deutlich ab.

