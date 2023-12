The Last of Us: Entwickler stampft Nachfolger ein – aber das ist gar nicht schlimm

Falls ihr auf ein ganz bestimmtes The-Last-of-Us-Spiel gewartet habt, so hat Entwickler Naughty Dog jetzt schlechte Nachrichten für euch. Aber nicht alle Fans sind kreuzunglücklich.

The Last of Us Online ist endgültig abgesagt – das Spiel bleibt ein Singleplayer

In einer Nachricht an die Fans hat Entwickler Naughty Dog offiziell erklärt, dass The Last of Us Online komplett eingestampft wird (Quelle: Naughty Dog). Das Online-Projekt zu The Last of Us sollte eine Multiplayer-Erfahrung in dem beliebten Zombie-Universum werden – Genaueres hatte der Entwickler aber noch nicht dazu verraten.

Dass The Last of Us Online abgebrochen wird, muss aber gar keine so schlechte Nachricht sein– zumindest nicht für die meisten Fans der Spiele. In dem oben genannten Blogeintrag äußert sich Naughty Dog zu der Entwicklung von The Last of Us Online und jener Zukunft, welche das Projekt für den Entwickler bedeutet hätte: TLoU Online wäre ein gigantisches Live-Service-Spiel geworden, das dem Studio keine Zeit mehr für Singleplayer-Games gelassen hätte.

Anstatt sich also für den Live-Service zu entscheiden, will Naughty Dog doch lieber Singleplayer-Spiele kreieren, für welche die Fans das Studio immerhin auch lieben. Falls ihr also nicht gerade große Live-Service- und Multiplayer-Fans seid, so ist die Absage an The Last of Us Online eine ziemlich gute Nachricht: Sie bedeutet nämlich, dass hoffentlich sehr bald neue Singleplayer-Blockbuster von Naughty Dog erscheinen – ob nun im The-Last-of-Us-Universum oder nicht.

Ihr habt The Last of Us 2 noch nicht gespielt? Perfekt, denn sehr bald kommt das PS5-Remastered heraus:

The Last of Us Part 2 Remastered – Ankündigungstrailer

Schließlich schürt Naughty Dog in dem Blogeintrag auch noch Vorfreude: Denn das Studio erklärt, dass gerade nicht nur an einem, sondern sogar an zwei brandneuen Blockbustern gearbeitet wird. Hoffentlich dauert es nicht allzu lange, bis mehr dazu verraten wird.

