The Last of Us 2: Fundorte aller Waffen und Holster

In The Last of Us 2 stehen euch erneut viele verschiedene Waffen zur Verfügung, um euch gegen die Infzierten aber auch zahlreichen menschlichen Feinde zur Wehr zu setzen. Damit ihr keine der Schießeisen verpasst, zeigen wir euch alle Fundorte der Waffen und Holster hier.

Generelle Spoiler-Warnung: Für alle unsere Guides zu The Last of Us 2 wollen wir eine deutliche Spoiler-Warnung für all diejenigen aussprechen, die das Spiel noch nicht abgeschlossen haben. Im Folgenden gehen wir auf Details im Spielverlauf ein, die eindeutig als Spoiler empfunden werden könnten.

Vorweg direkt ein Hinweis: Keine der Waffen ist verpassbar, selbst wenn ihr sie nicht bei den frühestmöglichen Fundorten, die wir euch hier in unserem Guide zeigen, einsammelt, spawnen sie an weiteren Stellen im späteren Spielverlauf. Nehmt ihr sie dann immer noch nicht auf, bekommt ihr sie automatisch nach bestimmten Zwischensequenzen.

Alle Waffen und Holster in The Last of Us 2

Sowohl Ellie als auch Abby führen jeweils unterschiedliche Waffen. Ellie nutzt etwa Gewehr und Bogen, während Abby auf Sturmgewehr und Armbrust setzt. Diese und andere Waffen werdet ihr dabei ganz automatisch im Spielverlauf an bestimmten Stellen erhalten.

Darüber hinaus gibt es aber auch andere Waffen wie Schrotflinten, die ihr mit Ellie und Abby in der Spielwelt finden müsst, bevor ihr sie nutzen könnt. Hinzu kommen diverse Wurfwaffen und auch Holster. Letzte erlauben euch das schnellere Wechseln zwischen den Waffen, ohne dass ihr sie mühsam aus dem Rucksack kramen müsst.

Die meisten Waffen könnt ihr zudem an Werkbänken (gehören zu den Sammelobjekten in The Last of Us 2) in verschiedenen Kategorien verbessern und so Upgrades montieren. Findet ihr genügend Waffenteile in der Spielwelt, könnt ihr euch etwa ein Zielfernrohr ans Gewehr montieren oder den Schaden des Revolvers erhöhen. Bedenkt dabei, dass ihr nicht alle Waffen in einem Spieldurchgang aufwerten könnt, da dafür die Anzahl der findbaren Teile nicht ausreicht. Erst im New Game Plus könnt ihr alle Waffen optimal verbessern, da sämtliche Upgrades in einem neuen Spieldurchlauf übernommen werden.

Für das Finden aller Waffen schaltet ihr mit „Großes Kaliber“ übrigens auch eine der Trophäen von The Last of Us 2 frei. Damit ihr das schafft, zeigen wir euch auf den Folgeseiten die Fundorte aller Waffen und Holster. Nutzt auch die folgende Liste, in der wir euch alle Waffen im Spiel verlinken:

