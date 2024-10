Als Stardew-Valley-Fan hype ich im November ein Spiel ganz besonders

Der November 2024 wird richtig cozy. Unter den vielen Farming-Games, die ihren Release in den nächsten Wochen finden werden, sticht eines für mich ganz besonders heraus.

Fields of Mistria bekommt endlich das erste große Update

Ich liebe Fields of Mistria einfach. Und ich bin keinesfalls allein, denn 98 Prozent der fast 10.000 Spieler auf Steam lieben es auch – obwohl sich das Spiel noch im Early Access befindet!

Die fantastische Farming-Sim hat seit dem EA-Release im August so viele Fans restlos begeistert, dass Stardew-Valley-Fans sie einfach probieren müssen. Falls ihr aber direkt mit etwas mehr Inhalt ins Spiel einsteigen wollt, könnt ihr ja auf den 18. November warten. Da kommt nämlich das erste riesige Update heraus.

Fields of Mistria NPC Studio

Schon jetzt könnt ihr bis zu 40 Spielstunden in Fields of Mistria verbringen, mit dem Update wird das aber direkt nochmal mehr: Es gibt neue Monster sowie Inhalte für die Stadt, das Museum und die Minen, neue romantische Events für die NPCs, neue Haus-Upgrades, ein neues Festival und mehr (Quelle: Homepage von Fields of Mistria).

Viele würden mir zustimmen, wenn ich sage, dass Fields of Mistria jetzt schon die beste Farming-Sim seit Stardew Valley ist – aber wer weiß, was der November noch mit sich bringt? (Antwort: Viele weitere Farming-Sims und Cozy-Games!)

Werft doch mal einen Blick auf Fields of Mistria, um euch zu überzeugen:

Fields of Mistria: Early-Access-Trailer

Der heimelige November: Diese gemütlichen Spiele solltet ihr nicht verpassen

Cozy-Gamer müssen sich in den nächsten Wochen warm anziehen, und das nicht nur wegen des Wetters. Neben dem großen Fields-of-Mistria-Update geht nämlich ein ganzer Batzen an Life- und Farming-Sims in den vollen Release.

Als erstes wäre da etwa Mirthwood, eine RPG-Lebenssimulation im Mittelalter, die am 6. November erscheint (auf Steam ansehen). Mirthwood ist keine reine Farming-Sim und durchaus auch etwas düsterer als seine Nachbarn im Genre: Der Krieg treibt euch in ein fremdes Land, wo ihr euch ein neues Leben aufbauen müsst. Wollt ihr ein Bauer werden, ein Assassine, ein Abenteuer, ein Händler – wollt ihr Tiere halten oder eine Familie gründen? Das alles steht euch frei, in diesem Spiel zu entscheiden.

Ähnlich ist es mit dem neuen Hype-Spiel Luma Island. Hier könnt ihr allein oder mit Freunden eine Insel erkunden, wobei ihr direkt entscheiden dürft, ob ihr Schmied, Abenteurer, Farmer, Koch oder etwas ganz anderes werden wollt. Luma Island erscheint am 20. November und sollte von Cozy-Gamern im Auge behalten werden (auf Steam ansehen).

Und der November hat noch mehr zu bieten: Die Farming-Sim Everholm (auf Steam ansehen) erscheint, das Stardew-Valley-Update 1.6 kehrt endlich auf den Konsolen ein und die beliebte Life-Sim My Time at Sandrock bekommt ein großes Romanzen-Update. Ihr habt also alle Hände voll zutun.

