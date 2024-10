Samsungs Smart-TVs wie Handys: Neue Fernseh-Ära beginnt

Samsung will eine neue Ära einläuten: Die bisher von Galaxy-Smartphones und -Tablets bekannte One-UI-Oberfläche hält nun auch Einzug in die Fernsehwelt. Mit dem Update vereinheitlicht Samsung aber nicht nur das Bedienkonzept – auch neue Funktionen kommen auf die großen Bildschirme.

Samsung bringt One UI auf Smart-TVs

Samsung-Nutzer müssen sich nicht mehr an unterschiedliche Oberflächen gewöhnen, sondern finden auf dem Fernseher die gleiche Struktur vor wie auf dem Smartphone – das ist die Idee hinter der Einführung von One UI auf Smart-TVs. Ein einheitliches Bedienkonzept über alle Gerätekategorien hinweg sorgt dafür, dass der Nutzer auf dem Fernseher die gleiche Oberfläche vorfindet wie auf seinem Galaxy-Handy oder -Tablet.

Der neu gestaltete Startbildschirm bietet direkten Zugriff auf die Hauptkategorien „Für Dich“, „Live“ und „Apps“. Doch damit nicht genug: Auch das Design wurde modernisiert und an den aktuellen One UI-Look angepasst. Laut Samsung wirkt die Benutzeroberfläche dadurch aufgeräumter und intuitiver. Wer mehrere Samsung-Geräte besitzt, kann den Smart-TV nun auch mit Tastatur und Maus anderer Geräte steuern.

Das One-UI-Update soll aber nicht nur optische Veränderungen mit sich bringen. Samsung hat auch neue Features integriert. So gibt es jetzt einen überarbeiteten elektronischen Programmführer (EPG), der einen besseren Überblick über das TV-Programm bietet. Dazu gehört auch eine verbesserte Suchfunktion.

Außerdem wurde ein neues Daily Board mit Widgets eingeführt. Es versorgt Nutzer auf Wunsch mit allen wichtigen Informationen des Tages. Für Gamer gibt es eine spezielle Spieleleiste, die den Wechsel zwischen verschiedenen Spielen erleichtert.

One UI auf Smart-TVs: Schrittweise Verteilung

Samsung führt den Wechsel auf One UI schrittweise ein. Als erstes Modell erhält der OLED-Fernseher S90C aus dem Jahr 2023 die neue Oberfläche. Weitere kompatible Geräte sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen. Welche TV-Modelle genau das Update erhalten, ist derzeit noch nicht bekannt. Neue 2024er-Modelle werden aber ab sofort mit One UI ausgeliefert (Quelle: SamMobile)

Das bietet One UI auf Galaxy-Handys:

