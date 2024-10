Galaxy S25: Google macht Samsung-Überraschung einen Strich durch die Rechnung

Was plant Samsung für die Galaxy-S25-Smartphones? In den letzten Wochen wurde immer wieder über den Einsatz des Exynos- oder Snapdragon-Chips spekuliert. Nun deutet Google an, dass eine dritte Option ins Spiel kommt. Ein Versehen? Samsung dementiert schnell, undenkbar ist der Schritt aber nicht – wie sich zuletzt bei den Tablets zeigte.

Samsung Galaxy S25 mit MediaTek-Chip?

Eigentlich war sich die Gerüchteküche sicher, dass in den Galaxy-S25-Smartphones nur Chips von Samsung oder Qualcomm zum Einsatz kommen würden. Zur Wahl stehen der Exynos 2500 oder der Snapdragon 8 Gen 4 (oder Elite). Nun befeuert Google ein neues Gerücht. In einem Blogeintrag schrieb Google, dass MediaTeks neuer AlphaChip-Flaggschiff-Chip in Samsungs Smartphones genutzt wird.

Das ist komisch, denn Samsung nutzt keine High-End-Chips von MediaTek in Flaggschiff-Smartphones. Hat Google hier also verraten, dass das beim Galaxy S25 der Fall sein könnte? Undenkbar ist es nicht. Immerhin stattet Samsung die neuen Galaxy-Tab-S10-Tablets nur noch mit MediaTek-Chip aus. Der Einsatz in weiteren Geräten würde also durchaus Sinn machen. Zumal MediaTek zufälligerweise gerade mit dem Dimensity 9400 einen Chip enthüllt hat, der ideal für das Galaxy S25 wäre. Gleichzeitig hat Samsung Probleme beim Exynos 2500.

Laut Samsung war das alles nur ein Versehen. Google soll damit die Galaxy-Tab-S10-Modelle mit MediaTek-Chips gemeint und sich verschrieben haben (Quelle: SamMobile). Der Part wurde nun aber komplett gelöscht und nicht korrigiert. Die Gerüchteküche brodelt nun umso mehr.

Samsung Galaxy S25: Die Spannung bleibt

Google hat wieder etwas mehr Spannung in die Gerüchteküche gebracht. Egal ob ein Versehen oder nicht. Aktuell scheint bei Samsung nichts unmöglich nach der Aktion mit den Galaxy-Tab-S10-Modellen, wo die günstige Version einfach weggelassen und die MediaTek-Chips verbaut wurden. Wir behalten die Entwicklung im Auge.

