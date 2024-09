Galaxy Tab S10 Plus und Ultra im Hands-On-Video: Samsung hat was vergessen

Samsung Galaxy Tab S10 Plus / S10 Ultra: Neue Tablets in XL und XXL

Die neue Generation an Galaxy-Smartphones ist bereits seit einigen Monaten verfügbar, nun hat Samsung auch zwei neue Tablets vorgestellt: das Galaxy Tab S10 Plus und Ultra – ein normales Tab S10 fehlt hingegen. Wie uns die beiden Tablets gefallen haben – und ob der Umstieg auf den MediaTek-Chip sich spürbar auf die Performance auswirkt – verraten wir euch oben im Hands-On-Video.

Galaxy Tab S10 Plus und Ultra: Samsung setzt auf MediaTek

Jetzt kommt auch in Samsungs neuen Tablets endlich ab Werk KI ins Spiel! Doch das ist nicht die einzige große Neuerung: Statt eines hauseigenen Exynos- oder Snapdragon-Chips von Qualcomm setzt Samsung erstmals auf Hardware von MediaTek. Wer jetzt Angst hat, dass sich dieser Wechsel negativ auf die Performance im Alltag auswirkt, den können wir beruhigen. In unserem Hands-On könnt ihr sehen, dass wir keinerlei Slowdowns oder Ruckler bemerkt haben.

Ansonsten hat sich auf dem Papier nur wenig verändert. Beim Tab S10 Ultra misst das Display weiterhin 14,6 Zoll, beim Tab S10 Plus sind es wieder 12,4 Zoll. Beim Ultra-Modell soll eine zusätzliche Antireflexionsbeschichtung für etwas mehr Durchblick an sonnigen Tagen sorgen. Ähnlich sieht es bei der Akkukapazität aus. Beim Ultra sind es 11.200 mAh und beim Plus immerhin noch 10.090 mAh. Wer sich das Tab S10 Ultra zulegt, darf sich über Wi-Fi 7 freuen, Käufer des S10 Plus müssen sich mit Wi-Fi 6E zufriedengeben.

KI-Features gibt es jedoch wieder bei beiden Modellen: Circle to Search, Notizen mit Übersetzungsfunktion, Bildgenerierung aus vorher angefertigten Skizzen und die Dialog-Boost-Funktion, die den Ton von abgespielten Videos live verbessern soll, sodass Gespräche leichter zu verstehen sind. Die meisten davon dürften Nutzer aktueller Galaxy-Handys bereits kennen.

Galaxy Tab S10: Samsung verzichtet aufs Standardmodell

Normalerweise treten die Galaxy-Tab-Modelle jedes Jahr als Trio auf, doch dieses Mal hat sich Samsung dazu entschieden, das Portfolio etwas zusammenzukürzen. Das normale Galaxy Tab S10 ist der Hardware-Schere zum Opfer gefallen. Folglich stehen dieses Jahr nur das Galaxy Tab S10 Plus oder Tab S10 Ultra zur Auswahl.

Ein normales Galaxy Tab S10 gibt es dieses Jahr nicht mehr. (© Severin Pick)

Warum sich Samsung dazu entschieden hat, das kleinste Modell der Reihe zu beerdigen, bleibt ein Geheimnis. Wir tippen aber schlichtweg darauf, dass es sich nicht so gut verkauft hat, wie die anderen beiden Varianten und Samsung nun darauf pokert, dass potenzielle Käufer zu einer der beiden teureren Versionen greifen werden.

