Galaxy A53 und A54: Samsung verteilt brandneues Software-Update

Samsung ist weiterhin fleißig dabei, neue Software-Updates für seine Galaxy-Smartphones zu veröffentlichen. Nachdem viele beliebte Modelle bereits auf den neuesten Stand gebracht wurden, sind jetzt auch das Galaxy A53 und Galaxy A54 an der Reihe. Die Installation der neuen Version lohnt sich.

Samsung Galaxy A53 und A54 erhalten September-Update

Wenn ihr ein relativ aktuelles Samsung-Smartphone oder -Tablet besitzt, dann stehen die Chancen sehr gut, dass für euch das September-Update bereits zum Download zur Verfügung steht. Bei den beliebten Smartphones Galaxy A53 und Galaxy A54 war das in Europa bisher nicht der Fall. Das ändert sich jetzt, denn ab sofort werden die beiden Modelle mit der neuesten Software-Version versorgt (Quelle: SamMobile).

Bei dem neuen Update für das Galaxy A53 und Galaxy A54 handelt es sich noch nicht um Android 15 und One UI 7. Das kommt erst in einigen Wochen oder Monaten. Samsung hat noch nicht einmal mit dem Beta-Test begonnen. Aktuell könnt ihr das September-Update installieren, mit dem 67 Sicherheitslücken geschlossen werden. 23 davon betreffen nur Samsung-Geräte. Die Installation wird also dringend empfohlen, wenn die neue Software auf eurem Handy angeboten wird. Probleme gab es bisher keine damit.

Riesiges Software-Update folgt noch

Die aktuellen Software-Updates, die Samsung verteilt, sind auch eine Vorbereitung auf Android 15 und One UI 7. Der Beta-Test dürfte bald starten, da Google Android 15 fertiggestellt hat. Das Galaxy A54 war bei Android 14 auch Teil des Beta-Tests und konnte vorab auf die neue Android-Version zugreifen.

Ob es in diesem Jahr auch dabei ist, ist nicht bekannt. Beim Galaxy A55 ist man sich relativ sicher. Sobald sich in die Richtung etwas tut, werden wir euch informieren. Eins ist aber sicher: Sowohl das Galaxy A53 als auch das Galaxy A54 werden Android 15 und One UI 7 erhalten.

