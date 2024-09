Samsung Galaxy A56: Das Warten auf den A55-Nachfolger lohnt sich

Samsung hat beim Galaxy A55 im Vergleich zum Galaxy A54 einige Nachteile beseitigt und ein viel hochwertigeres Mittelklasse-Smartphone geschaffen. Beim Galaxy A56 soll etwas mehr an der Leistung geschraubt werden. Das Handy soll einen brandneuen Chip erhalten, der an alte High-End-Modelle anknüpft.

Samsung Galaxy A56 mit leistungsstärkerem Chip

Das Galaxy A55 hat mich im Test wirklich überzeugt. Samsung hat an den richtigen Stellen gearbeitet, um das Handy einfach viel besser zu machen. Ihr müsst bei der Qualität keine Kompromisse mehr eingehen. Auch die Leistung hat gepasst, was in der A-Klasse nicht immer der Fall war. Mit dem Galaxy A56 könnte der nächste große Schritt passieren. Ein neuer Samsung-Chip soll die Performance nämlich ordentlich steigern (Quelle: smartprix).

Laut der Quelle soll im Galaxy A56 ein neuer Exynos 1580 verbaut sein, der über aktuelle Kerne verfügt und leistungstechnisch mit dem High-End-Chip Snapdragon 888 von 2021 vergleichbar ist. An Leistung dürfte es dem neuen Handy im Alltag also nicht fehlen. Die höhere Leistung soll dabei in normalen Anwendungsfällen aber auch beim Spielen spürbar sein. Die GPU soll nämlich auch ordentlich zulegen.

Samsung Galaxy A56 mit KI-Funktionen?

Die größte Frage wird sein, ob Samsung dem Galaxy A56 KI-Funktionen wie bei den Galaxy-S-Modellen spendiert. Die gibt es in der A-Klasse bisher nicht. Wenn die Leistung des Smartphones steigt, stehen die Chancen dafür nicht schlecht. Bestätigt ist das alles aber noch nicht, denn für Samsung liegt der Fokus aktuell ganz klar auf den Galaxy-S-Modellen.

Unterdessen ist das aktuelle Galaxy A55 massiv im Preis gefallen. Statt 479 Euro zum Marktstart müsst ihr aktuell nur noch 329 Euro bezahlen (bei MediaMarkt anschauen). Wenn ihr also jetzt ein Mittelklasse-Handy benötigt, dann solltet ihr zuschlagen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Wollt ihr erst nächstes Jahr umsteigen, dann lohnt sich das Warten auf das Galaxy A56.

