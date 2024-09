Samsung wertet ältere Handys und Tablets mit neuem Software-Update ordentlich auf

Samsung hat gerade erst für seine neueren Smartphones das Update auf One UI 6.1.1 veröffentlicht. Obwohl dabei nicht alles glatt ging, wird der Rollout nun weiter vorangetrieben. Dieses Mal sind einige ältere Smartphones und Tablets mit dabei, die von den Verbesserungen der neuesten Handys profitieren.

Samsung rollt One UI 6.1.1 breiter aus

Erst kürzlich hat Samsung den Rollout für One UI 6.1.1 angekündigt und für Smartphones wie die Galaxy-S24-Modelle gestartet. Auch die Galaxy-S23-Modelle werden bereits versorgt, wobei es beim Galaxy S23 Ultra zu einem Problem kam. Das Update musste zurückgezogen werden, weil die Kamera nicht mehr richtig funktioniert hat. Trotzdem weitet Samsung die Verfügbarkeit der neuen Software aus (Quelle: GSMArena).

Folgende Smartphones und Tablets sind jetzt an der Reihe:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Die Software-Updates auf die neueste One-UI-Version sind mehrere Gigabyte groß und haben neben den Verbesserungen der Oberfläche und KI-Funktionen auch den aktuellen Sicherheitspatch an Bord. Zunächst wird die neue Version im Heimatland von Samsung verteilt, also in Südkorea. Bald soll der Rollout ausgeweitet werden.

Neue Version ist die Grundlage für Android 15

Samsung muss One UI 6.1.1 deswegen so schnell herausbringen, weil es die Grundlage für den Beta-Test von Android 15 und später auch die finale Version des Betriebssystems ist. Google hat Android 15 zwar fertiggestellt, Samsung lässt sich mit der Beta aber noch Zeit.

Erst Anfang Oktober 2024 könnte der Test für ausgewählte Samsung-Geräte starten. Am 15. Oktober 2024 will Google Android 15 für die noch unterstützten Pixel-Handys veröffentlichen. Die Einführung des neuen Betriebssystems nimmt also Fahrt auf.

