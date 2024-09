Android 15: Google verändert Tablets komplett

Google hat das Android-Betriebssystem in den letzten Jahren hinsichtlich Tablets deutlich verbessert. Das lag in erster Linie daran, dass das Unternehmen mit dem Pixel Tablet nach langer Zeit auch wieder ein Android-Tablet anbietet. Nun soll der nächste Schritt gemacht werden. Die Tests dafür haben begonnen.

Google testet Desktop-Modus für Tablets in Android 15

Android 15 ist eigentlich fertig, doch Google hat mit der QPR1 Beta 2 eine neue Testversion für das Pixel Tablet veröffentlicht (Quelle: Google). Darin wird eine ziemlich große Änderung für das Android-Tablet umgesetzt. Einzelne Apps müssen nicht mehr im Vollbildmodus oder geteilt dargestellt werden, sondern können wie bei Windows in Fenstern angezeigt werden:

Android-Tablets können bald Fenster nutzen wie unter Windows. (© Google)

Im Endeffekt könnt ihr auf dem Android-Tablet ein Fenster greifen und es in der Größe nutzen, in der ihr es braucht. Die App passt sich inhaltlich automatisch daran an. Also genau so wie bei Windows schon seit Jahrzehnten. Damit wird echtes Desktop-Feeling mit uneingeschränktem Multitasking möglich.

Samsung hat diese Funktion mit DeX auf seinen Tablets schon seit einigen Jahren im Einsatz. Zunächst auf externe Bildschirme beschränkt, mittlerweile aber auch direkt auf den Tablets. Google könnte die Funktion auf alle Android-Tablets bringen und es müsste nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen.

Fenster-Modus von Android 15 auch für Smartphones?

Vorgesehen ist der Desktop-Modus mit den Fenstern bisher nur für das Pixel Tablet von Google. Es wäre aber denkbar, dass Google dies generell in Android 15 integriert und möglicherweise auch die Pixel-Smartphones darauf zugreifen können, wenn ein externer Monitor angeschlossen wird – genau wie bei Samsung. Die Möglichkeiten sind in jedem Fall sehr vielfältig und könnten Entwickler dazu bewegen, mehr Apps in diese Richtung zu optimieren.

Das könnt ihr jetzt schon machen:

