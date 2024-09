Speziell für Samsung-Kunden: MediaMarktSaturn startet neues Angebot

MediaMarktSaturn und Samsung wollen den Kundenservice für Samsung-Handys auf ein neues Niveau heben. Ab sofort können Samsung-Nutzer ihre Geräte direkt in den MediaMarkt- und Saturn-Filialen reparieren lassen. Displays, Akkus und Kameras werden vor Ort mit Samsung-Ersatzteilen ausgestattet.

MediaMarktSaturn: Kooperation mit Samsung

Samsung Electronics und Media-Saturn Deutschland gehen eine Partnerschaft ein, um Kunden einen verbesserten Reparaturservice für Samsung-Smartphones zu bieten. Ab sofort können Samsung-Nutzer ihre Handys an den Smartbars in den MediaMarkt- und Saturn-Filialen zur Reparatur abgeben.



Die neue Kooperation verspricht nicht nur eine Erweiterung des bestehenden Servicenetzes, sondern auch eine Verbesserung der Versicherungsleistungen. Zunächst starten 150 Smartbars in Deutschland mit dem Angebot, eine Ausweitung auf alle MediaMarkt- und Saturn-Filialen im Laufe des Jahres ist bereits geplant (Quelle: Samsung).



Die Reparaturen erfolgen der Ankündigung zufolge nach offiziellen Samsung-Richtlinien und umfassen vor allem Schäden an Display, Akku und Kamera. Dabei werden ausschließlich Original-Ersatzteile und -Reparaturmaterial von Samsung verwendet. Das soll die Qualität der Reparaturen sichern und die Langlebigkeit der Geräte erhöhen.

Spezielle Versicherung für Samsung-Handys

Neben dem Reparaturservice bringt die Partnerschaft auch Neuerungen im Bereich der Geräteversicherung. Media-Saturn Deutschland erweitert seine Smartphone-Versicherung speziell für Samsung-Geräte um den „PlusSchutz mit Samsung Care Services“. Ziel ist es, den Kunden ein noch umfassenderes Schutzpaket zu bieten. Für die Zukunft ist geplant, das Angebot im Rahmen der Samsung Care Services um weitere Leistungen zu ergänzen. Details hierzu wurden noch nicht bekannt gegeben.



